Die schwierige Vorbereitung des VfL Jüchen-Garzweiler

Mit Blick auf die wenigen Wochen bis zum ersten Pflichtspiel des Jahres haben die Jüchener ganz bewusst darauf verzichtet, an der Hallenkreismeisterschaft teilzunehmen, die in der vergangenen Woche in Gustorf über die Bühne ging. Doch auch beim VfL machte wie bei vielen anderen Teams der Wintereinbruch Anfang des Jahres einen dicken Strich durch den Vorbereitungsplan. Trainingseinheiten fielen aus, hinzu kam ein permanenter Personalmangel. „Einige Spieler sind im Urlaub, andere krank oder verletzt. Das macht sich bemerkbar, zumal sich unser Kader auch noch verkleinert hat“, erklärt VfL-Coach Klinger.
Veränderungen im Kader
In Glayne Wago (FC Büderich), Hasan Akcykaya (DKSV Helene), Ike Rowland Ezunagu (FC Kosoba) und Joel Dassen (DJK Dilkrath) gingen nämlich vier Spieler, während in Kevin Rubaszewski (Germania Teveren) und Paul Gelber (Wegberg-Beeck) nur zwei Neue hinzukamen. Besonders heftig machte sich der aktuelle Spielermangel bemerkbar, als während der Schneetage die Anfrage von der Reserve des 1. FC Köln (Regionalliga) für ein Testspiel kam. Die Jüchener wollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, konnten aber nur mit einer Rumpftruppe anreisen, die gegen gnadenlos aufspielende Geißböcke mit 0:10 unter die Räder geriet.
Vorige Woche Mittwoch sah es im Test beim Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck personell auch nicht viel besser aus und am Ende setzte es eine 2:5-Niederlage. Am Samstag verloren die Jüchener dann daheim gegen den 1. FC Düren, ebenfalls Mittelrheinliga, mit 1:3. „Im Sommer hatten wir auch Probleme in der Vorbereitung, ich bewerte die Ergebnisse nicht über. Ich appelliere an die Jungs, dass wir am 1. Februar da sind“, so Klinger. Am Dienstag steigt der nächste Test beim Landesligisten Mennrath.