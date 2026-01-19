Die schwierige Vorbereitung des VfL Jüchen-Garzweiler

Mit Blick auf die wenigen Wochen bis zum ersten Pflichtspiel des Jahres haben die Jüchener ganz bewusst darauf verzichtet, an der Hallenkreismeisterschaft teilzunehmen, die in der vergangenen Woche in Gustorf über die Bühne ging. Doch auch beim VfL machte wie bei vielen anderen Teams der Wintereinbruch Anfang des Jahres einen dicken Strich durch den Vorbereitungsplan. Trainingseinheiten fielen aus, hinzu kam ein permanenter Personalmangel. „Einige Spieler sind im Urlaub, andere krank oder verletzt. Das macht sich bemerkbar, zumal sich unser Kader auch noch verkleinert hat“, erklärt VfL-Coach Klinger.

Veränderungen im Kader