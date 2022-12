Die schwierige Mission des Kevin Wolze Der Sportliche Leiter des SV Straelen hat einige Spieler aufgefordert, sich einen neuen Verein zu suchen. Auf der anderen Seite sollen Verstärkungen für das Schlusslicht kommen – zwei weitere Japaner sind schon da.

Unabhängig vom Ergebnis gegen Oberhausen will der Verein in der Winterpause personelle Entscheidungen treffen und sich von verschiedenen Spielern trennen. „Entsprechende Gespräche haben bereits stattgefunden, in denen ich den betreffenden Akteuren zu einem Wechsel geraten habe, weil es für sie im Verein keine Perspektive mehr gibt“, sagt Kevin Wolze. „Die Spieler haben Verträge und können natürlich auf deren Einhaltung bestehen. Zum anderen muss man ihnen die Zeit einräumen, sich nach einem neuen Verein umzuschauen.“

Ganz so einfach ist die Situation aus Sicht der Verantwortlichen des SV Straelen allerdings nicht. „Wir kennen unsere Lage und können sie selbstverständlich auch entsprechend einschätzen“, sagt der Sportliche Leiter. „Doch solange es noch eine leise Hoffnung gibt, dass der SV Straelen viertklassig bleiben kann, muss unsere Planung zwangsläufig in zwei Richtungen gehen. Falls wir drei Punkte einfahren und zur gleichen Zeit Ahlen und der 1. FC Köln patzen, beträgt der Abstand zum rettenden Ufer nur noch acht Punkte“, rechnet der Ex-Profi des MSV Duisburg vor.

Natürlich ist das „Wunder von der Römerstraße“ noch rechnerisch möglich. Dazu müsste die Mannschaft, die in den vergangenen 19 Spielen zwei Siege und drei Remis geholt hat, in den verbleibenden 15 Partien etwa zehn Mal gewinnen, um an der ominösen 40-Punkte-Marke zu kratzen, die wohl zum Klassenerhalt benötigt wird. Doch der gesunde Fußballverstand sagt, dass dieses Ziel eher unerreichbar ist und für die Oberliga geplant werden kann.

Wer die Spiele des SV Straelen in den letzten Wochen verfolgt hat, wird sich denken können, welche Spieler auf der Streichliste stehen. Da gibt es einige Kandidaten, deren Namen schon länger nicht mehr auf dem Spielbogen erschienen sind. Denn SVS-Trainer Bekim Kastrati hat in seiner kurzen Amtszeit ein neues Team geformt, in dem alle an einem Strang ziehen. Dabei hat er keine Rücksicht auf große Namen etablierter Spieler genommen, sondern nach Leistung und Mentalität aufgestellt.

Parallel dazu soll der Kader mit neuen Spielern ergänzt werden. „Das wird nicht einfach, weil der Transfermarkt im Winter nicht allzu viel hergibt“, sagt Wolze. „Optimal wären Verstärkungen, die uns sofort helfen können. Aber wir schauen uns auch nach Spielern um, mit denen wir längerfristig planen können.“ Zwei neue Akteure hat der SV Straelen kurzfristig unter Vertrag genommen. Stürmer Takumi Yanagisawa und Kohei Nakano kommen vom 1. FC Bocholt und haben im Probetraining überzeugt. Sehr zur Freude von Präsident Hermann Tecklenburg, der ein großer Freund der japanischen Mentalität ist.

So richtig los geht die Arbeit für den Sportlichen Leiter vermutlich ab Februar oder März. Dann dürfte schon etwas klarer sein, wohin die Reise des SV Straelen geht. „Sollten wir absteigen, werden wir uns darum bemühen, eine schlagkräftige Truppe für die Oberliga auf die Beine zu stellen“, versichert Wolze.

So leicht wie in der Saison 2019/20, als der SV Straelen unter Regie von Trainerin Inka Grings die Oberliga-Meisterschaft mit großem Vorsprung für sich entschied, dürfte dem Club von der Römerstraße die Rückkehr in Liga vier allerdings nicht mehr fallen. Die Oberliga Niederrhein ist wesentlich stärker geworden. Das bekommt zurzeit beispielsweise Topfavorit KFC Uerdingen zu spüren, dessen Aufstiegsziel bei sieben Punkten Rückstand auf die SSVg Velbert in weite Ferne gerückt ist.