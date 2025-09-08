In der Fußball-Oberliga hat der 1. FC Normannia Gmünd seine Punktlosserie zumindest zum Teil durchbrochen und ein 0:0 vom FSV Hollenbach mitgebracht. Doch das Ergebnis wurde letztlich zur Nebensache, denn Gmünds Stammtorhüter und Kapitän Yannick Ellermann hat sich bei einem Zusammenstoß schwer verletzt und wird monatelang fehlen. Der Schlussmann musste mit dem Krankenwagen abgeholt und direkt ins Krankenhaus gebracht werden.

„Die schwere Verletzung von Yannick Ellermann überschattet alles, da spielen Fußball oder Ergebnis keine Rolle. Das sah nicht gut aus und ich befürchte, dass er uns in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Diesen Schock müssen wir erst einmal verdauen und versuchen, wieder in den Alltag zurückzukehren.

Ganz auszuschalten ist er jedoch nie und so kam er in der 31. Minute zu einem gefährlichen Abschluss, den aber Ellermann vereiteln konnte. Kurz zuvor hatte Ejan Omerovic jedoch eine noch größere Möglichkeit, als er nach einer feinen Einzelleistung letztlich am Gehäuse vorbeischoss (22. Minute). Die Normannen dagegen waren in der Offensive überwiegend harmlos, die einzige Chance resultierte aus einem Kopfball von Tim Grupp, der das Ziel verfehlte (25.).

Die beiden Mannschaften kennen sich gut aus den vergangenen Jahren aus zig Duellen, entsprechen ausgeglichen verlief die Partie, mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Immer wieder wurde Hollenbachs Topstürmer Hannes Scherer gesucht, den die Normannen aber recht gut abgeschirmt hatten.

Zur Pause kam Levin Kundruweit in die Partie, um der Offensive mehr Schwung zu verleihen. Das wirkte in der Anfangsphase der zweiten Hälfte, Miladin Filipovic verfehlte aus 15 Metern jedoch freistehend (55.). Das hätte durchaus die Gästeführung sein können. Danach übernahm der FSV wieder das Kommando, agierte aber in der Offensive viel zu ungenau.

Dann geschah ein Szenario, wie man es sich auf Seiten der Normannen nicht schlimmer hätte vorstellen können: Nach einem viel zu kurzen Rückpass musste Yannick Ellermann Kopf und Kragen riskieren und geriet mit seinem Gegenspieler Niklas Dörr per Pressschlag zusammen und blieb mit Verdacht auf einen Schienbeinbruch minutenlang verletzt liegen. Mit der Trage musste er vom Platz gebracht werden, danach ging es für den Schlussmann direkt ins Krankenhaus.

So hat sich Pius Albrecht sein Ligadebüt auch nicht vorgestellt, er musste die letzten zehn Minuten zwischen die Pfosten und verhinderte kurz vor dem Ende noch den späten Gegentreffer. In einer Eins-zu-Eins-Situation blieb er der Sieger. So blieb es auch nach der langen Nachspielzeit, die durch die schlimme Ellermann-Verletzung entstand, torlos.

„Wir haben heute einen Punkt mitgenommen, mehr war einfach nicht drin. Nach den unglücklichen Ergebnissen der vergangenen Wochen, den vielen Platzverweisen sowie der Müdigkeit fehlt uns aktuell das Selbstverständnis und die breite Brust, vor allem in der Offensive“, resümierte FCN-Trainer Zlatko Blaskic.