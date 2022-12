Die Schwarz-Weißen krönen fünf tolle Monate mit einem Derbysieg FC Kray - ETB Schwarz-Weiß Essen 0:2 (0:0): Die Uhlenkrug-Elf gewinnt das Spiel im zweiten Durchgang.

Was für eine grandiose Saison hat der ETB Schwarz-Weiß Essen bislang in der Oberliga Niederrhein hingelegt: Der DFB-Pokalsieger von 1959 hat nach 21 Spielen hervorragende 44 Punkte auf dem Konto und geht als Tabellenzweiter in die Winterpause.

Der ungefährdete 2:0-Erfolg im Stadtderby beim FC Kray war der fünfte ETB-Sieg in Serie und der vierte „Zu-Null-Sieg“ hintereinander. Da die Spiele der anderen Mannschaften aus der oberen Tabellenregion ausgefallen sind, konnte die Mannschaft von ETB-Coach Damian Apfeld den Rückstand auf Tabellenführer SSVg Velbert auf zwei Zähler verkürzen und den Vorsprung auf den Tabellenvierten KFC Uerdingen auf fünf Punkte vergrößern. Damit dürfte für beste Stimmung auf der anstehenden Weihnachtsfeier der Schwarz-Weißen gesorgt sein.

Nur in Kray und bei der Nullnummer in Sonsbeck wurde gespielt

Eisige Temperaturen sorgten dafür, dass sich nur 170 Zuschauer in der Krayarena verloren, wobei der Großteil der Anwesenden, Anhänger der Schwarz-Weißen war. Der ETB startete auf dem seifigen Boden stark in die Partie und erspielte sich in der 8. Spielminute die erste gute Gelegenheit: Einen Flachschuss von Marcello Romano aus 18 Metern konnte FC-Torhüter Jan Fauseweh aber gerade noch um den linken Pfosten drehen. 13 Minuten später hätten die Schwarz-Weißen die Führung erzielen müssen, als Marc Gotzeina nach einem tollen Zuspiel von Marcello Romano in den Strafraum der Gastgeber eindrang, aber mit seinem Schuss aus neun Metern an Jan Fauseweh scheiterte (21.). Fünf Minuten vor der Halbzeitpause hatten die ETB-Fans schon den Torschrei auf den Lippen, aber Fauseweh konnte einen Kopfball von Dominik Reichardt aus fünf Metern mit einem Wahnsinnsreflex noch entschärfen (40.).

Nach dem Seitenwechsel tat sich erst einmal wenig vor beiden Toren, bis die Krayer in der 57. Spielminute ihre erste gute Torchance verbuchen konnten: Nach einem Freistoß kam Maurice Bank aus neun Metern an den Ball, aber seine Direktabnahme flog knapp am rechten Torpfosten vorbei. Sieben Minuten später gingen dann die Schwarz-Weißen verdient mit 1:0 in Führung. Nach einem gut getretenen Freistoß von Guiliano Zimmerling war Marcello Romano aus sieben Metern mit dem Kopf zur Stelle und wuchtete den Ball unhaltbar unter die Latte (64.). In der 70. Minute konnte dann auch ETB-Keeper Stefan Jaschin mal sein Können unter Beweis stellen, als er einen Flachschuss von Bubakarry Fadika aus 16 Metern in die linke Ecke sicher parierte. Sieben Zeigerumdrehungen danach sorgten die Gäste mit dem 2:0 für die Vorentscheidung am heutigen Tage: Marc Gotzeina hatte ETB- Goalgetter Noel Futkeu mustergültig bedient und der Torschütze vom Dienst traf dann aus neun Metern zur umjubelten 2:0-Führung in die linke Ecke (77.). Ein besonderes Lob gebührt ETB-Kapitän Frederik „Freddy“ Lach, der nach einer Stunde Spielzeit einen Nasenbruch erlitt, aber für sein Team auf die Zähne biss und tapfer bis zum Schlusspfiff durchhielt.

Apfeld voll des Lobes

Damian Apfeld (ETB SW Essen): „Am Anfang hatten wir etwas Probleme, da es in unserer Hälfte schon eine Rutschpartie war. Wir haben aber dann ein super Spiel gemacht und gehen am Ende als verdienter Sieger vom Platz. Wir mussten einmal kurz schnaufen in der 57. Minute, wo der Krayer neben das Tor schießt. Ansonsten hat das unsere Truppe heute sehr sehr souverän heruntergespielt. Was die Jungs bisher punktemäßig geholt haben, und vor allem auch wie sie Fußball gespielt haben, von der Mentalität und Disziplin her, ist überragend und überhaupt nicht in Worte zu fassen. Auch heute wieder. Wie die Jungs das Spiel angenommen haben und mit welcher Motivation sie in die Partie gegangen sind, ist im Endeffekt ein Spiegelbild der letzten fünf Monate gewesen. Es ist toll, was wir uns als Mannschaft aufgebaut haben, und es ist ein mega Abschluss heute, mit dem fünften Sieg in Folge. Das hatten wir in dieser Saison vorher noch nicht geschafft. Die letzten vier Spiele haben wir dabei zu Null gewonnen. Das spiegelt auch unsere Herangehensweise wieder. Es geht bei uns nicht immer nur um die Offensive, wie man es immer so gerne liest. Bei uns sind andere Themen gefragt, und das hat die Mannschaft auch heute wieder hervorragend gelöst.“

Christian Knappmann: „Trotz der Niederlage bin ich sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Wir haben über weite Strecken ein richtig gutes Spiel gemacht, aber Schwarz-Weiß war noch einen Tick besser, weil sie effektiver waren. Auf der gezeigten Leistung können wir jedoch aufbauen.“