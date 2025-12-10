Die schwache Hinrunde der U23 von Fortuna Düsseldorf

„David, Deniz Bindemann und Leonard Brodersen haben in der Trainingswoche nur das Abschlusstraining mitgemacht, weil sie angeschlagen waren“, erklärt U23-Trainer Jens Langeneke. „Wir sind personell schon etwas auf dem Zahnfleisch gegangen.“ Trotz der kurzen Vorbereitung hatte es für die drei Stammspieler am Freitag dann für die Startelf gereicht – zumindest zunächst. „David hat Achillessehnenprobleme, wir und auch er selber haben gedacht, dass es klappen würde, wenn er warm und in Bewegung ist. Aber leider hat es nicht funktioniert“, berichtet Langeneke. „Im Prinzip ist es eine Reizung, die dann zumindest im Januar zum Start in die zweite Saisonhälfte wieder weg sein sollte.

Neuer Angriff ab Januar

Während beim Kapitän also aufgeatmet werden kann, steht es um die „Zwote“ auch nach dem letzten Spiel vor Weihnachten nicht um einen Deut besser. „Wenn du nach elf Minuten 0:3 hinten liegst, dann ist das natürlich ein maximal ungünstiger Start“, sagt der U23-Trainer. „Bei den ersten beiden Toren haben wir wieder ganz klar mitgeholfen, beim dritten Tor war es die individuelle Qualität des Gegners.“ Danach hatten sich die Düsseldorfer aber tatsächlich noch einmal berappelt, trafen durch Hamza Anhari zum Anschluss und waren für die restliche Spielzeit offensiv deutlich aktiver als die Borussen. Der Ertrag blieb trotz der Leistungssteigerung jedoch aus.

„Bezeichnend war die Szene, in der Karim Affo nach einer Ecke frei stehend auf das Tor köpft und Deniz Bindemann am Kopf trifft“, resümiert Langeneke. „In der zweiten Hälfte kommt natürlich noch der verschossene Elfmeter dazu. Wenn der drin ist, steht es 2:3 und wir haben noch genügend Zeit. Es gab mehr als genug Momente, in denen das Spiel hätte kippen können, aber es sollte am Freitag einfach nicht sein. Das war zum Abschluss noch einmal eine Enttäuschung, die wir einstecken mussten.“ Und die, die U23 mit nur einem Punkt Abstand auf die Abstiegsränge in die Winterpause schickt.

„In der Pause wird es darum gehen, das Ding abzuhaken – die Hinrunde war nicht gut – und dann im Januar neu anzugreifen“, betont der Coach.