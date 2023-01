„Die schönste Zeit unseres Lebens“: Ergreifender Abschied vom Meisterlöwen Hans Rebele „Einmal Löwe, immer Löwe“

München – „Pfiat di“, sagte Hansi Reich, als er seinem Kameraden die letzte Ehre erwies, traurig an dessen Grab stehend. Danach schossen dem Meisterlöwen die Tränen in die Augen. Vor ihm lachte ihm der Verstorbene von einem Schwarz-Weiß-Bild entgegen. „Einmal Löwe, immer Löwe“, stand drauf. Und auf einem handgeschriebenen Zettel ein Abschiedsgruß an den „lieben Opa“. Ergreifend! Wie die ganze Beisetzung am Montagmittag auf dem Münchner Ostfriedhof.

400 Trauergäste waren in der Aussegnungshalle versammelt, darunter Ehefrau Uli, drei der vier verbliebenen Meisterlöwen, Vizepräsident Hans Sitzberger, Kulttrainer Karsten Wettberg und sogar der aktuelle Trainer: Michael Köllner, der sich am trainingsfreien Montag die Zeit genommen hatte.

TSV 1860: Petar Radenkovic kann aus gesundheitlichen Gründen nicht an Trauerfeier teilnehmen

An seiner Seite in der schweren Stunde: Bernd Patzke und Hansi Reich. Petar Radenkovic, damals „bestes Torwart von Welt“, war zumindest in Gedanken dabei. Aus gesundheitlichen Gründen musste der Serbe zu Hause in Belgrad bleiben, beteiligte sich aber am gemeinsamen Kranz der Meisterlöwen.

Es war ein würdiger Abschied, einer, der unter die Haut ging. „Hallelujah“ von Leonard Cohen wurde eingespielt, Heiß sagte wehmütig: „Es war die schönste Zeit unseres Lebens – und eines Tages werden wir wieder vereint sein. Bis dahin, lieber Hansi, mach’s gut!“ (cm, ulk)