Die Schnüdel leben noch! Scwheinfurt feiert 1. Sieg ohne Gegentor

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat zum Auftakt in die Rückrunde der 3. Liga ein Lebenszeichen von sich gegeben. Vor 2.408 Zuschauern in der der Riedel Bau-Arena im Sachs-Stadion gewannen die Schnüdel am späten Sonntagnachmittag mit 2:0 gegen Viktoria Köln. Neben dem dritten Saisonsieg feierten die Unterfranken auch einer Premiere in der laufenden Saison...
Alles auf einen Blick:
1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Luca Trslic, Leonard Langhans, Pius Krätschmer, Ekin Çelebi (93. Thomas Meißner), Kristian Böhnlein, Lauris Bausenwein (64. Dustin Forkel), Devin Angleberger, Johannes Geis, Joshua Endres (94. Mustafa Özden), Manuel Wintzheimer (87. Nico Grimbs)
Viktoria Köln: Arne Schulz, Lars Dietz, Meiko Sponsel, Florian Engelhardt (84. Soichiro Kozuki), Robin Velasco (62. Joel Vega Zambrano), Lucas Wolf, Tim Kloss, Leonhard Münst, Leander Popp (62. Benjamin Zank), Frank Ronstadt (76. Simon Handle), David Otto
Schiedsrichter: Niclas Rose (Neukloster) - Zuschauer: 2.408
Tore: 1:0 Devin Angleberger (24.), 2:0 Luca Trslic (53.)