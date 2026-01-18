Die Schnüdel leben noch! Scwheinfurt feiert 1. Sieg ohne Gegentor

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat zum Auftakt in die Rückrunde der 3. Liga ein Lebenszeichen von sich gegeben. Vor 2.408 Zuschauern in der der Riedel Bau-Arena im Sachs-Stadion gewannen die Schnüdel am späten Sonntagnachmittag mit 2:0 gegen Viktoria Köln. Neben dem dritten Saisonsieg feierten die Unterfranken auch einer Premiere in der laufenden Saison...

Zum ersten Mal in dieser Spielzeit kassierten die Schweinfurter keinen Gegentreffer - bis zum 20. Spieltag hat`s gedauert, ehe die Schnüdel hinten den Laden dicht bekommen haben! In einer höhepunktarmen ersten Hälfte brachte Devin Angleberger in der 24. Minute die Hausherren in Führung. Die Gäste aus Köln ließen so gut wie alles vermissen und enttäuschten fast durchweg. Kurz nach der Pause erhöhte Luca Trslic auf 2:0 (53.) - das war dann auch schon die Entscheidung. Der FC 05 hält damit die Hoffnung auf den Klassenerhalt zumindest am Leben, auch wenn zum rettenden Ufer immer noch eine Lücke von 13 Zählern klafft. In der kommenden Woche gehen die Schweinfurter auf Reisen und gastieren beim FC Energie Cottbus, ehe einer Woche später der SSV Jahn Regensburg zum bayerischen Derby in die Kugellagerstadt kommt.

Alles auf einen Blick: