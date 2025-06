Die schnelle Rückkehr winkt

Die Relegation kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. "Wir haben rechtzeitig die Kurve bekommen und zuletzt nicht nur gute Ergebnisse, sondern obendrein überzeugende Spiele abgeliefert", sagt Christoph Münster. Der Trainer der FC Zuzenhausen II ist dementsprechend zuversichtlich vor dem Relegations-Halbfinale um den verbliebenen Landesliga-Startplatz 2025/26 gegen die SG Heidelberg-Kirchheim II. Los geht das Duell der beiden U23-Teams am Samstag um 17 Uhr beim FC Badenia St.Ilgen.

Zumindest kleine Vorteile bieten zwei Aspekte aus FC-Sicht. Da wäre zum einen der seit geraumer Zeit feststehende zweite Rang und die Tatsache, sich seit Wochen gezielt auf die Relegation vorbereiten zu können. Die Kirchheimer dagegen haben ihre Saisonverlängerung erst am vergangenen Sonntag mit einem 7:1-Kantersieg gegen die SpVgg Baiertal eingetütet.

Ein zweiter vorteilversprechender Aspekt betrifft den Untergrund. In St.Ilgen wird auf Naturrasen gespielt und selbigen finden die Kirchheimer im Training und Heimspielen generell nicht vor. Zuzenhausen dürfte über die Runde hinweg ungleich öfter darauf trainiert und gespielt haben. Das Training diese Woche fand sogar auf dem Hauptspielfeld im Häuselgrund statt. Münster und sein spielender Co-Trainer Tim Karrer änderten nichts am gewohnten Rhythmus – Dienstag und Donnerstag übten die Sinsheimer Vizemeister den Ernstfall und gingen dabei auf Schwächen des Gegners ein, die der Coach bei seiner Beobachtung ausgemacht hat.

Münster stand als interessierter Beobachter am Seitenrand, da seine Truppe ihre Generalprobe bereits tags zuvor mit 5:1 gegen den SV Reihen souverän gelöst hat. "Ich habe eine Mannschaft gesehen, die stets die spielerische Lösung sucht", sagt der 40-Jährige und fügt hinzu, "ich glaube, dass uns das eher entgegenkommt als womöglich die SG Dielheim, die Dritter wurde und bis zum Schluss als Relegations-Gegner drohte." Zuzenhausen ist selbst auf spielerische Elemente aus und scheut das "Langholz" ebenso wie die SGK.

Ob in St.Ilgen der ein oder andere Kaderspieler aus der Ersten hinzukommt, ließ Münster bewusst offen. "Die Möglichkeit besteht, aber in erster Linie bekommen die Jungs, die die ganze Runde gespielt haben, ihr Bonusspiel am Samstag", erläutert der Coach, der obendrein auf den kompletten Kader zurückgreifen kann: "Alle sind fit."

Den Spielort nimmt er, "so wie es ist." Rein geografisch ist St.Ilgen sicher nicht die beste Wahl für den FC. Knapp 20 Kilometer gegenüber fünf Kilometer für Kirchheim betragen die Anfahrtswege. Auf zahlreiche Unterstützung dürfen die Zuzenhausener dennoch bauen und die Vorfreude auf ein Spiel vor mehreren hundert Zuschauern ist riesig. Münster sagt: "Das ist eine super Sache für die Jungs und etwas, das man nicht jeden Tag erleben darf."

Im besten Fall soll sich dieses Erlebnis sieben Tage später wiederholen. Sollte am Samstag ein Sieg gelingen, würde am Samstag, den 14. Juni der Sieger des Duells SV 98 Schwetzingen gegen die SpVgg Ilvesheim warten. Das zweite Halbfinale findet am Samstag drei Stunden vor "Zuze" gegen "Kerche" statt.

Einen "Spion" schickt Münster aber nicht nach Rheinau zum Spielort. Aufgrund der jeweiligen Saisonverläufe ist der Mannheimer Kreisliga-Vize aus Ilvesheim eindeutiger Favorit gegen die krisengebeutelten Schwetzinger. Die Spargelstädter haben 2025 in der Landesliga überhaupt noch nicht gewonnen und wurden sukzessive nach unten durchgereicht. Der Spielort des Finals wird erst bekanntgegeben, wenn die Endspielteilnehmer ermittelt sind.