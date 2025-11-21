 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
„Nach vorne geht’s!“ Kapitän Philipp Bauer weist seinen seit Wochen so erfolgreichen Teamkollegen der SG Schneifel den Weg.
Die Schneifeler laden zum Topspiel ein

Fußball-Rheinlandliga: Tabellenführer kommt nach Auw — Bitburger wollen Heimserie von Wirges stoppen — Absoluter Abstiegskampf in Arzfeld.

SG Mülheim-Kärlich – SG Hochwald (Freitag, 20 Uhr, Kunstrasenplatz, Mülheim-Kärlich)

Alexander KristAutor