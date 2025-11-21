Die Schneifeler laden zum Topspiel ein

Ausgangslage: Das Topspiel zum Hinrundenabschluss erwartet die Zuschauer am Samstag in Auw. Dort empfängt der Tabellendritte den Spitzenreiter aus Wittlich. Die Vorfreude bei den Hausherren ist riesig. SG Schneifel-Trainer Stephan Simon gibt zu, dass er sich bei dem Gedanken, dass er mit seinem Team dieses Spitzenspiel bestreiten darf, ein Grinsen nicht verkneifen kann: „Wittlich ist in aller Munde, und es ist klar, dass ihr Kader Oberligaformat hat. Zudem habe ich mit meinem Kollegen Fah­rudin Kuduzovic einen guten Draht, weshalb wir für den Winter auch ein Testspiel vereinbart haben, was ich eigentlich ungern gegen einen Ligakonkurrenten tue. Wir selbst haben nach dieser Hinrunde schon die Ambition, Rot-Weiss ein Bein zu stellen, besonders, weil wir relativ heimstark sind“, sagt Simon. Der Tabellenführer reist mit Selbstvertrauen, aber auch einer gehörigen Portion Respekt in die Schneifel. „Für jede Mannschaft ist es schwer, dort Punkte zu holen. Sie sind aktuell richtig gut drauf und haben einen extrem guten Zusammenhalt. Vor allem mit dem Ball haben sie ein System, dass sich über Jahre entwickelt hat. Auch bei Standards sind sie gefährlich“, sagt Wittlichs Coach Kuduzovic. Die Hausaufgaben sind allerdings erledigt. So hat „Faz“ den Gegner selbst ein paar Mal live beobachtet und möchte mit seiner Mannschaft zeigen, wieso sie ganz oben in der Tabelle steht.