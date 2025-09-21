Die Schlussminuten gehörten dem TSV Nördlingen

Zwar hatte der Spitzenreiter 1860 München II beim SV Erlbach die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen, doch der Verfolger SV Kirchanschöring konnte nicht wirklich davon profitieren. Die Oberbayern mussten gegen den TSV Nördlingen trotz einer Zwei-Tore-Führung noch den Ausgleich hinnehmen. Große Probleme hat weiterhin der TSV Kottern, der dem SV Schalding-Heining mit 3:5 unterlag.
Der TSV Nördlingen machte beim SV Kirchanschöring im Schlussspurt noch einen Zwei-Tore-Rückstand wett und entführte mit dem 2:2 einen Punkt aus Südostbayern. Im ersten Abschnitt waren die Nördlinger zunächst das aktivere Team, fingen sich aber quasi aus dem Nichts den Rückstawnd durch das Tor von Manuel Omelanowsky. Als dann eine Viertelstunde vor Schluss Jonas Kronbichler auf 2:0 stellte, schien die Partie gelaufen. Doch da hatten die Oberbayern die Rechnung ohne Nördlingens Torjäger Simon Gruber gemacht. Per Kopfball gelang ihm zunächst der Anschlusstreffer, ehe er nach vorausgegangenem Lattentreffer von Alexander Schröter in der Schlussminute zum 2:2 abstaubte.
„Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein, mit dem Spiel an sich nicht“, meinte TSV-Coach Daniel Kerscher. Torhüter Daniel Martin habe die Mannschaft mit wichtigen Paraden zwischendurch im Spiel gehalten. „Trotzdem Hut ab, dass wir hier noch einen Punkt mitnehmen“, so der Coach. (mw) Lokalsport RN
Schiedsrichter: Lothar Ostheimer (Sulzberg) - Zuschauer: 447
Tore: 1:0 Manuel Omelanowsky (35.), 2:0 Jonas Kronbichler (76.), 2:1 Simon Gruber (86.), 2:2 Simon Gruber (90.)
Nach dem Zwischenhoch mit zwei Siegen ist Türkspor Augsburg wieder auf dem Boden angekommen. Gegen den TuS Geretsried musste sich das Team von Trainer Servet Bozdag mit 1:2 geschlagen geben. Dabei hatte Neuzugang Tobias Ullmann mit seinem ersten Tor für die Türken für die frühe Führung gesorgt, die Sebastian Schrills noch vor der Pause egalisierte.
Selbst von der Ampelkarte für den Geretsrieder Anastasios Karpouzidis konnten die Augsburger kein Kapital schlagen, im Gegenteil: In Überzahl fing sich Türkspor durch Veron Fejzullahi das entscheidende Gegentor zum 1:2 ein.
Schiedsrichter: Jonas Kohn (Amberg) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Tobias Ullmann (7.), 1:1 Sebastian Schrills (29.), 1:2 Veron Fejzullahi (73.)
Gelb-Rot: Anastasios Karpouzidis (58./TuS Geretsried)
Trotz drei geschossener Tore konnte der TSV Kottern die nächste Niederlage nicht verhindern. Mit 3:5 unterlagen die Oberallgäuer dem SV Schalding-Heining. „Wir hatten davor wieder eine gute Trainingswoche, aber die Jungs kriegen es nicht auf den Platz. Wir probieren alles, um ihnen die richtigen Mittel an die Hand zu geben, um zu gewinnen, aber die Zweikämpfe müssen die Jungs auf dem Platz führen“, meinte ein ernüchterter TSV-Coach Martin Dausch.
Den frühen Rückstand durch den Treffer von Fabian Schnabel steckte Kottern gut weg. Nach einem von Matthias Jocham getretenen Freistoß glich Kevin Haug per Kopf aus. Allerdings gelang Markus Gallmaier vor der Pause ein Doppelpack zum 1:3.
Ein Geschenk – bei einem Rückpass rutsche SVS-Keeper Marius Herzig der Ball über den Spann – brachte Kottern wieder zurück. Der TSV zeigte sich in der zweiten Hälfte williger und bemühter, erarbeitete sich einige Großchancen, konnte aber keine davon verwerten. Was sich rächte, weil Sachlding durch Simon Dorfner und Mohamad Bekaj auf 2:5 stellte. Zwar konnte Haug am Ende noch auf 3:5 verkürzen, aber es änderte nichts an der fünften Heimniederlage Kotterns. (beß, red)
Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Fabian Schnabel (3.), 1:1 Kevin Haug (13.), 1:2 Markus Gallmaier (29.), 1:3 Markus Gallmaier (43.), 2:3 Christoph Szili (51./Eigentor), 2:4 Simon Dorfner (79.), 2:5 Mohamed Bekaj (83.), 3:5 Kevin Haug (85.)
Gegen das Schlusslicht Sturm Hauzenberg setzte sich der TSV Landsberg zwar am Ende mit 4:2 durch, doch es war ein hartes Stück Arbeit und überzeugend war der Sieg keineswegs. Trotz Stau auf der Anreise, weswegen die Partie 15 Minuten später begann, waren die Hauzenberger sofort hellwach. TSV-Keeper Leo Leimeister leistete sich einen Riesenschnitzer und Philipp Michl traf zum 0:1. Beim 1:1 spielte Daniele Sgodzaj zwar seine Schnelligkeit aus, doch zur Pause lagen die Lechstädter wieder hinten. Philipp Michl verwandelte einen Elfmeter zum 1:2.
Bedeutend engagierter traten die Landsberger in der zweiten Halbzeit auf und der Ausgleich war nur eine Frage der Zeit. Schließlich war es Maximilian Berwein, der einen Konter zum 2:2 abschloss. Dann leisteten sich die Hauzenberger einen katastrophalen Fehlpass im Aufbau, den der eingewechselte Moritz Ruprecht zum 3:2 nutzte. Kurz vor Schluss schaltete sich auch Hauzenbergs Keeper Christoph Obermüller in den Angriff ein, der abgefangen wurde. So hatte Luca Dollinger freie Bahn und ein leeres Tor vor sich – 4:2. (mm, red) Lokalsport LT
Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 280
Tore: 0:1 Philipp Michl (2.), 1:1 Daniele Sgodzaj (28.), 1:2 Philipp Michl (44./Foulelfmeter), 2:2 Maximilian Berwein (58.), 3:2 Moritz Ruprecht (71.), 4:2 Luca Dollinger (90.+3)
Der Weg zum 3:1-Sieg bei Türkgücü München war für den FC Gundelfingen alles andere als ein Spaziergang war. Beim Regionalliga-Absteiger fand der FCG zwar gut in die Partie und legte durch Mehmet Fidan früh den Führungstreffer vor, bevor Fidan das 2:0 von Noller auflegte. Doch Türkgücü schlug wenig später durch Fernando Herodes zurück und kam zum Anschlusstreffer.
In der zweiten Halbzeit verstärkten die Münchner den Druck und provozierten etliche Freistoßaktionen. Der großen Chance zum Ausgleich ging eine solche voraus, wobei Referee Magnus Gehrwald erst ein Foul von Türkgücü im Strafraum ignorierte, um Sekunden später eine Situation, als FCGler Jeremias Seibold und Tunahan Reis zeitgleich den Ball trafen, mit Elfmeter zu bestrafen. Denn von Fatjon Celani getretenen Strafstoß hielt FCG-Keeper Tobias Werdich sicher. Was auch seine Vorderleute nochmal beflügelte, die sich vom Druck des ehemaligen Drittligisten wieder mehr befreien konnten. Verpassten Simon Achatz (71.) und David Spizert bei einem Pfostenknaller (72.) zunächst noch das beruhigende dritte Tor, war es wenig später soweit. Der eingewechselte Samuel Seibold steckte durch und dieses Mal vollstreckte Spizert.
Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Irlbach) - Zuschauer: 82
Tore: 0:1 Mehmet Ali Fidan (13.), 0:2 Janik Noller (41.), 1:2 Fernando Herodes (44.), 1:3 David Spizert (76.)
Bes. Vorkommnis: Fatjon Celani (Türkgücü München) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tobias Werdich (62.)
Etwas Glück gehörte beim 2:0-Sieg des FC Pipinsried gegen den FC SF Schwaig auch dazu. Denn beim Seitfallzieher von Raffael Ascher landete der abgefälschte Ball noch an der Querlatte (20.) und beim Kopfball von Mathias Leiber lenkte Pipinsrieds Keeper Maximilian Engel das Spielgerät noch an die Lattenunterkante (81.).
Vor allem in der zweiten Halbzeit übte der FCP viel Druck aus und ging durch den Kopfball von Florian Gebert keineswegs unverdient in Führung. Danach monierte Trainer Sepp Steinberger, dass seine Schützlinge nicht früher das 2:0 nachlegten. So drohte immer noch die Gefahr eines Punktverlustes. Bis Fabian Benko den Ball eroberte und mit einem Klassepass Gebert bediente, der seinen Doppelpack schnürte und den Sieg damit eintütete.
Schiedsrichter: Korbinian Eßberger (Geiselhöring) - Zuschauer: 332
Tore: 1:0 Florian Gebert (50.), 2:0 Florian Gebert (83.)