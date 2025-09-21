Die Schlussminuten gehörten dem TSV Nördlingen

Zwar hatte der Spitzenreiter 1860 München II beim SV Erlbach die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen, doch der Verfolger SV Kirchanschöring konnte nicht wirklich davon profitieren. Die Oberbayern mussten gegen den TSV Nördlingen trotz einer Zwei-Tore-Führung noch den Ausgleich hinnehmen. Große Probleme hat weiterhin der TSV Kottern, der dem SV Schalding-Heining mit 3:5 unterlag.

Gestern, 15:00 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör TSV Nördlingen Nördlingen 2 2 Der TSV Nördlingen machte beim SV Kirchanschöring im Schlussspurt noch einen Zwei-Tore-Rückstand wett und entführte mit dem 2:2 einen Punkt aus Südostbayern. Im ersten Abschnitt waren die Nördlinger zunächst das aktivere Team, fingen sich aber quasi aus dem Nichts den Rückstawnd durch das Tor von Manuel Omelanowsky. Als dann eine Viertelstunde vor Schluss Jonas Kronbichler auf 2:0 stellte, schien die Partie gelaufen. Doch da hatten die Oberbayern die Rechnung ohne Nördlingens Torjäger Simon Gruber gemacht. Per Kopfball gelang ihm zunächst der Anschlusstreffer, ehe er nach vorausgegangenem Lattentreffer von Alexander Schröter in der Schlussminute zum 2:2 abstaubte.

„Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein, mit dem Spiel an sich nicht“, meinte TSV-Coach Daniel Kerscher. Torhüter Daniel Martin habe die Mannschaft mit wichtigen Paraden zwischendurch im Spiel gehalten. „Trotzdem Hut ab, dass wir hier noch einen Punkt mitnehmen“, so der Coach. (mw) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Lothar Ostheimer (Sulzberg) - Zuschauer: 447

Tore: 1:0 Manuel Omelanowsky (35.), 2:0 Jonas Kronbichler (76.), 2:1 Simon Gruber (86.), 2:2 Simon Gruber (90.) Gestern, 14:00 Uhr Türkspor Augsburg TürkAugsburg TuS Geretsried Geretsried 1 2 Abpfiff Nach dem Zwischenhoch mit zwei Siegen ist Türkspor Augsburg wieder auf dem Boden angekommen. Gegen den TuS Geretsried musste sich das Team von Trainer Servet Bozdag mit 1:2 geschlagen geben. Dabei hatte Neuzugang Tobias Ullmann mit seinem ersten Tor für die Türken für die frühe Führung gesorgt, die Sebastian Schrills noch vor der Pause egalisierte.

Selbst von der Ampelkarte für den Geretsrieder Anastasios Karpouzidis konnten die Augsburger kein Kapital schlagen, im Gegenteil: In Überzahl fing sich Türkspor durch Veron Fejzullahi das entscheidende Gegentor zum 1:2 ein.

Schiedsrichter: Jonas Kohn (Amberg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Tobias Ullmann (7.), 1:1 Sebastian Schrills (29.), 1:2 Veron Fejzullahi (73.)

Gelb-Rot: Anastasios Karpouzidis (58./TuS Geretsried) Kapitän Matthias Jocham (links) ging mit dem TSV Kottern erneut in die Knie. – Foto: Simon Eiler

Trotz drei geschossener Tore konnte der TSV Kottern die nächste Niederlage nicht verhindern. Mit 3:5 unterlagen die Oberallgäuer dem SV Schalding-Heining. „Wir hatten davor wieder eine gute Trainingswoche, aber die Jungs kriegen es nicht auf den Platz. Wir probieren alles, um ihnen die richtigen Mittel an die Hand zu geben, um zu gewinnen, aber die Zweikämpfe müssen die Jungs auf dem Platz führen“, meinte ein ernüchterter TSV-Coach Martin Dausch.

Den frühen Rückstand durch den Treffer von Fabian Schnabel steckte Kottern gut weg. Nach einem von Matthias Jocham getretenen Freistoß glich Kevin Haug per Kopf aus. Allerdings gelang Markus Gallmaier vor der Pause ein Doppelpack zum 1:3.

Ein Geschenk – bei einem Rückpass rutsche SVS-Keeper Marius Herzig der Ball über den Spann – brachte Kottern wieder zurück. Der TSV zeigte sich in der zweiten Hälfte williger und bemühter, erarbeitete sich einige Großchancen, konnte aber keine davon verwerten. Was sich rächte, weil Sachlding durch Simon Dorfner und Mohamad Bekaj auf 2:5 stellte. Zwar konnte Haug am Ende noch auf 3:5 verkürzen, aber es änderte nichts an der fünften Heimniederlage Kotterns. (beß, red)

Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Fabian Schnabel (3.), 1:1 Kevin Haug (13.), 1:2 Markus Gallmaier (29.), 1:3 Markus Gallmaier (43.), 2:3 Christoph Szili (51./Eigentor), 2:4 Simon Dorfner (79.), 2:5 Mohamed Bekaj (83.), 3:5 Kevin Haug (85.)

Gegen das Schlusslicht Sturm Hauzenberg setzte sich der TSV Landsberg zwar am Ende mit 4:2 durch, doch es war ein hartes Stück Arbeit und überzeugend war der Sieg keineswegs. Trotz Stau auf der Anreise, weswegen die Partie 15 Minuten später begann, waren die Hauzenberger sofort hellwach. TSV-Keeper Leo Leimeister leistete sich einen Riesenschnitzer und Philipp Michl traf zum 0:1. Beim 1:1 spielte Daniele Sgodzaj zwar seine Schnelligkeit aus, doch zur Pause lagen die Lechstädter wieder hinten. Philipp Michl verwandelte einen Elfmeter zum 1:2.

Bedeutend engagierter traten die Landsberger in der zweiten Halbzeit auf und der Ausgleich war nur eine Frage der Zeit. Schließlich war es Maximilian Berwein, der einen Konter zum 2:2 abschloss. Dann leisteten sich die Hauzenberger einen katastrophalen Fehlpass im Aufbau, den der eingewechselte Moritz Ruprecht zum 3:2 nutzte. Kurz vor Schluss schaltete sich auch Hauzenbergs Keeper Christoph Obermüller in den Angriff ein, der abgefangen wurde. So hatte Luca Dollinger freie Bahn und ein leeres Tor vor sich – 4:2. (mm, red) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 280

Tore: 0:1 Philipp Michl (2.), 1:1 Daniele Sgodzaj (28.), 1:2 Philipp Michl (44./Foulelfmeter), 2:2 Maximilian Berwein (58.), 3:2 Moritz Ruprecht (71.), 4:2 Luca Dollinger (90.+3)

Janik Noller (rechts) ließ gegen Türkgücü-Spielertrainer Ünal Tosun nicht locker und war maßgeblich an den ersten beiden Gundelfinger Toren beteiligt. – Foto: Walter Brugger