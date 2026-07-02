„Die schlechteste Mannschaft, die wir je bei einer WM hatten"

Für die deutsche Nationalmannschaft lief nicht viel zusammen bei der WM in Nordamerika. – Foto: Imago Images

Wir haben uns umgehört nach der Schmach von Boston. Das Ausscheiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit 3:4 nach Elfmeterschießen gegen Paraguay im WM-Sechzehntelfinale hat in Fußball-Deutschland für Enttäuschung und Empörung gleichermaßen gesorgt. Was verschiedene Fußball-Fachleute aus dem Sinsheimer Kreis dazu sagen, lesen Sie hier:

Ich habe nicht gesehen, für was für eine Art von Fußball wir eigentlich stehen wollten. Es war alles viel zu statisch, zu behäbig, einfach zu langsam. Jetzt gilt es natürlich alles zu hinterfragen. Ich glaube, wir brauchen einen Trainer der es schafft, neues Feuer für die Nationalmannschaft zu entfachen.

Für den weiteren WM-Verlauf wünsche ich mir schöne Spiele und darauf freue ich mich auch.

Was mich gestört hat, waren die Vorberichterstattung und die Kommentare im ZDF. Diese negative Grundhaltung vor und während Spielen ist etwas, das ich mir in anderen Ländern nicht vorstellen kann. Generell habe ich keinerlei WM-Euphorie wahrgenommen und ehrlicherweise hatte ich auch kein gutes Gefühl nach der Vorbereitung.

Tobias Littig (45, Trainer TSV Angelbachtal):

Eigentlich habe ich auf ein ordentliches Spiel gegen Frankreich im Achtelfinale am Samstag gehofft. Jetzt muss ich sagen, dass ich gegen Paraguay wenig Plan in unserem Spiel erkannt habe. Das Thema mit der minimalen Breite im Spielaufbau hat sich über das gesamte Turnier gezogen und die Mannschaft ihrer Stärken beraubt. Joshua Kimmich hätte auf der Sechserposition spielen müssen, weil er dort Weltklasse ist und außerdem gar nicht das Anforderungspotenzial eines Außenverteidigers erfüllt.

Ob es für Nagelsmann weitergeht oder nicht, ist von außen betrachtet schwierig zu beobachten. Ich glaube, er ist ein Top-Vereinstrainer, aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht der optimale Nationaltrainer.

Marc-André Schleihauf (40, Abteilungsleiter TSV Helmstadt):

Die Tendenz war nach den Gruppenspielen gegen die Elfenbeinküste und Ecuador schon durchwachsen. Gegen Paraguay gelang es dann nicht, den Schalter wieder umzulegen. Mit ein Grund dafür ist die Tatsache, dass die Mannschaft nicht eingespielt war. Es gab vor und während dem Turnier einfach zu viele Veränderungen, wie beispielsweise Neuer rein, Schlotterbeck verletzt und Gnabry verletzt gar nicht erst dabei. Die paar Prozent, die spielerisch am Montag gefehlt haben, konnte die Mannschaft nicht durch Leidenschaft wettmachen und so kam es zum Aus. Dennoch hätte ich ihnen im weiteren Verlauf noch Überraschungen zugetraut, die Qualität ist ja grundsätzlich vorhanden.

Gerd Doll (72, Trainerlegende aus Elsenz):

Es war ein hausgemachtes Scheitern. Begonnen hat es mit der Rückholaktion von Neuer, über ein schlechtes Interview von Nagelsmann über Undav, bis hin zu einer katastrophalen Aufstellung. Wir hatten zu viele unfitte Spieler dabei, ein Musiala hat beispielsweise halbverletzt gespielt. Gegen Curaçao hat uns bereits eine Trinkpause gerettet. In dieser Mannschaft gibt es keine Führung, auch von Trainerseite nicht. Der widerspricht sich nämlich in jedem Satz und hat in keiner Weise eine Achse aufgebaut.

Enttäuscht bin ich nicht, da ich ohnehin überhaupt keine Erwartungen hatte. Das ist die schlechteste Mannschaft, die wir jemals bei einer Weltmeisterschaft hatten.

Markus Stumpf (43 Jahre, Vorsitzender SG Waibstadt):

Du musst als deutscher Fan akzeptieren, dass wir von Nationen wie Spanien, Argentinien, Frankreich, Portugal und auch Marokko meilenweit entfernt sind.

Ich war mit ein paar Kumpels bei den drei Vorrundenspielen in den USA vor Ort und habe leider eine sehr negative Stimmung im deutschen Block vernommen. Generell wird nur über die Mannschaft geschimpft, Sané und unser bester Torwart aller Zeiten hatten bei vielen ab dem ersten Ballkontakt keine Chance. Was die Stimmungsmache betrifft, sind wir von 48 teilnehmenden Nationen das Schlusslicht. Die Ecuadorianer haben dagegen das Stadion zum Beben gebracht.

Trotz all dieser Eindrücke war der Ausflug zur WM ein Erlebnis. Fortan müssen wir uns wohl wie die Schotten darauf einstellen, einfach dabei zu sein und Spaß zu haben. Alles, was zusätzlich gelingen sollte, wäre Bonus.

Steffen Schieck (38, Ex-Trainer Oberliga FC Zuzenhausen):

Wir haben viel zu statisch gespielt und das war dem geschuldet, das Spieler nicht auf ihren eigentlich für sie passenden Positionen zum Einsatz gekommen sind. Kimmich gehört ins Zentrum, daraus kann er seine starken Chipbälle spielen und Wirtz wird auf der Außenbahn seiner Stärken, dem Agieren zwischen den Linien im Zentrum, regelrecht beraubt.

Wenn man das ganze Turnier betrachtet, sind alle Mannschaften näher zusammengerückt. Defensiv kann jeder gut stehen und dann voller Intensität verteidigen. Das will ich niemandem in unserer Mannschaft abstreiten, gemerkt hat man davon aber nichts.

Nach einem Jahrzehnt ohne Erfolge auf internationaler Ebene gilt es alles zu hinterfragen. Am Trainer alleine kann es aber nicht liegen, wenn über so einen langen Zeitraum kein gutes Turnier gelingt.

Die Trainingsphilosophie Deutschland ist ein guter Schritt, aber vielleicht nicht ausreichend.

Jonas Kiermeier (33, Co-Trainer beim Oberligisten 1.FC Mühlhausen, aus Waibstadt):

Bei mir herrscht eine Mischung aus großer Enttäuschung und Ernüchterung vor. Im Vergleich zur Weltspitze fehlt es unserer Elf an Geschlossenheit und Stabilität, während andere Nationen nur so vor Selbstvertrauen und Glaube strotzen. Uns fehlt die Qualität auch mal unbequem und eklig zu spielen.

Ich kann mir gut vorstellen, dass sich der DFB vom Bundestrainer trennen wird, auch wenn ich Julian Nagelsmann für einen sehr talentierten und guten Trainer halte. Grundsätzlich sehe ich ihn als brillanten Vereinstrainer. Allerdings scheint die Rolle des Bundestrainers andere herausragende Qualitäten zu erfordern – insbesondere in den Bereichen Kommunikation, Teambuilding und Außendarstellung. Ich würde mir wünschen, dass zukünftig ein ehemaliger Nationalspieler in Kombination mit einem erfahrenen Trainer diese Rolle übernimmt. Mögliche Kandidaten wären beispielsweise Schweinsteiger, Klose oder Khedira?

Mario Bilger (38, Trainer FVS Sulzfeld):

Ich fand uns in keinem Spiel überzeugend. Kein Spieler hat Normalform erreicht, deshalb darf man von einem kollektiven Versagen sprechen. Den Trainer muss man dabei auch miteinbeziehen. Wir sind verdient ausgeschieden, weil wir kein Aufbäumen und ein schwaches Zweikampfverhalten an den Tag gelegt haben. Die Spieler von Paraguay haben dagegen regelrecht „gebrannt“.

Ein schwaches Turnier kann man mal aus Ausrutscher bezeichnen, aber seit 2014 dreht sich ja kein Rad mehr bei uns. Sicher muss man über einen Umbruch nachdenken. Ein Punkt, den ich sehe, betrifft die Nachwuchsleistungszentren. Hier läuft alles stur nach Plan ab, jeder muss immer das Gleiche können und machen. Mir fehlt die Freiheit, die man jedem einzelnen in seinem Spiel und seiner Persönlichkeit zugestehen muss.