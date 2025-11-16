Die Schiedsrichter aus Württemberg von Bundesliga bis zur Verbandsliga

Die neue Saison läuft bereits seit einigen Wochen und die neue Einteilung der Schiedsrichter ist dabei nun bekannt. FuPa gibt den Überblick auf die Unparteiischen aus Württemberg von der Bundesliga bis zur Verbandsliga Württemberg.
Martin Petersen (VfL Stuttgart/SRG Stuttgart)
Tobias Reichel (GSV Maichingen/SRG Böblingen)
Dr. Robert Kampka (TSV Schornbach/SRG Schorndorf)
Lars Erbst (FC Gerlingen/SRG Leonberg)
Felix Prigan (TSV Deizisau/SRG Esslingen)
Marc-Philipp Eckermann (SV Breuningsweiler/SRG Waiblingen)
Karoline Wacker (Spfr Großerlach/SRG Backnang)
Daniela Kottmann (SG Altheim/SRG Ehingen)
Kerstin Holzmayer (Spfr Reutlingen/SRG Reutlingen)
Theresa Hug (SV Seedorf/SRG Tübingen)
Tobias Huthmacher (SV Sigmaringen/SRG Saulgau)
Philipp Schlegel (SV Unterstadion/SRG Ehingen)
Kadir Yagci (SV Seitingen-Oberflacht/SRG Tuttlingen)
John Bender (TSV Gomaringen/SRG Tübingen)
Koray Aydin (SV Fortuna Ballendorf/SRG Blautal-Lonetal)
Christoph Busch (SV Horgenzell/SRG Ravensburg)
Christian Buschmann (TV Echterdingen/SRG Stuttgart)
Stefan Fimpel (TSV Bad Wurzach/SRG Wangen)
Lauritz-Philipe Hafner (VfL Nagold/SRG Calw)
Achim Mauz (TSV Harthausen/Scher/SRG Zollern-Balingen)
Marvin Monninger (SV Bonlanden/SRG Stuttgart)
Roman Reck (TSV Höfingen/SRG Leonberg)
Maurice Rummel (TSV Frommern-Dürrwangen/SRG Zollern-Balingen)
Vincent Schöller (TSV Haiterbach/SRG Calw)
Niklas Straßer (TSV Fürfeld/SRG Heilbronn)
Timon Ulrich (SV Sülzbach/SRG Heilbronn)
Janik Wieland (TSG Waldenburg/SRG Öhringen)
Jonathan Woldai (SV Bonlanden/SRG Stuttgart)
Die Daten beruhen auf den Angaben des Württembergischen Fußballverbands (WFV).
