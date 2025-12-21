Die Schiedsrichter aus Württemberg in der Landesliga

Die neue Saison läuft bereits seit einigen Wochen und die neue Einteilung der Schiedsrichter ist dabei nun bekannt. FuPa gibt den Überblick auf die Unparteiischen in den Landesligen in Württemberg.
Cihan Aksoy (TSV Hessental, Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Hall)
Mehmet Arar (SV Grimmelfingen, Schiedsrichtergruppe Ulm/Neu-Ulm)
Georgios Arampatzis (VfL Stuttgart, Schiedsrichtergruppe Stuttgart)
Sven Arnold (TSV Harthausen, Schiedsrichtergruppe Esslingen)
Max Christian Augustin (Spvgg Oedheim, Schiedsrichtergruppe Kocher/Jagst)
Dominik Barth (1. FC Stern Mögglingen, Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Gmünd)
Dzenis Bazdar (VfL Mainhardt, Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Hall)
Daniel Bechtel (TSV Bönnigheim, Schiedsrichtergruppe Ludwigsburg)
Jessica Bergmann (SV Mietingen, Schiedsrichtergruppe Riß)
Fabian Boneberg (SV Aichstetten, Schiedsrichtergruppe Wangen)
Mirko Borjanovic (TSV Betzingen, Schiedsrichtergruppe Reutlingen)
Roman Braukmann (SC Unterzeil-Reichenhofen, Schiedsrichtergruppe Wangen)
David Braxmaier (TSV Gaildorf, Schiedsrichtergruppe Backnang)
Felix Braun (SG Kisslegg, Schiedsrichtergruppe Wangen)
Stipe Brnic (VfB Stuttgart, Schiedsrichtergruppe Stuttgart)
Tobias Brugger (Spfr Illerrieden, Schiedsrichtergruppe Illertal)
Tobias Burger (SV Unterstadion, Schiedsrichtergruppe Ehingen)
Daniel Buck (TV Gültstein, Schiedsrichtergruppe Böblingen)
Silas Buth (FV Sulzbach/Murr, Schiedsrichtergruppe Backnang)
Elias Deiss (SV Lauchheim, Schiedsrichtergruppe Aalen)
Annika Depfenhart (FV Aichhalden, Schiedsrichtergruppe Rottweil)
Oskar Diebold (FC Killertal 04, Schiedsrichtergruppe Balingen)
Adrian Dobler (SC Unterzeil-Reichenhofen, Schiedsrichtergruppe Wangen)
Daniel Dosch (SpVgg Aldingen, Schiedsrichtergruppe Tuttlingen)
Miriam Dreher (SV Rohrau, Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Gmünd)
Felix Dürr (TSG Bad Wurzach, Schiedsrichtergruppe Wangen)
Dominik Englmann (TSV Neustadt, Schiedsrichtergruppe Waiblingen)
Marcel Eyth (ASV Pfäffingen, Schiedsrichtergruppe Tübingen)
Sarah Fahrer (SV Sternenfels, Schiedsrichtergruppe Vaihingen/Enz)
Stefan Flaig (SV Bonlanden, Schiedsrichtergruppe Stuttgart)
Sebastian Flegr (SV Unterjesingen, Schiedsrichtergruppe Tübingen)
Jochen Frey (ASV Aichwald, Schiedsrichtergruppe Waiblingen)
Daniel Fuchs (TSV Hagelloch, Schiedsrichtergruppe Tübingen)
Julian Gack (VfL Herrenberg, Schiedsrichtergruppe Böblingen)
Fabio Gentile (ASV Scheppach-Adolzfurt, Schiedsrichtergruppe Öhringen)
Felix Ofner (TSV Erbach, Schiedsrichtergruppe Ulm)
Tobias Grauf (TSV Willsbach, Schiedsrichtergruppe Heilbronn)
Fabio Grillo (SSG Ulm 99, Schiedsrichtergruppe Ulm/Neu-Ulm)
Andreas Grübel (TSV Kohlberg, Schiedsrichtergruppe Nürtingen)
Florian Guth (FV Altheim, Schiedsrichtergruppe Saulgau)
Johan Hanak (VfB Neuffen, Schiedsrichtergruppe Nürtingen)
Johannes Hehnle (TSV Rißtissen, Schiedsrichtergruppe Ehingen)
Steve Henriß (SC Geißlingen/Steige, Schiedsrichtergruppe Göppingen)
Moritz Herr (MTV Stuttgart, Schiedsrichtergruppe Stuttgart)
Michael Hilebrand (SV Kressbronn, Schiedsrichtergruppe Friedrichshafen)
Jürgen Hinderhofer (FC Mengen, Schiedsrichtergruppe Riß)
Dominik Hillmann (TSV Pfuhl, Schiedsrichtergruppe Ulm/Neu-Ulm)
Simone Hoffmann (SG Argental, Schiedsrichtergruppe Friedrichshafen)
Julian Hummel (VfL Stuttgart, Schiedsrichtergruppe Stuttgart)
Julian Jahnel (SV Bolstern, Schiedsrichtergruppe Saulgau)
Stefan Jenninger (TSV Adelmannsfelden, Schiedsrichtergruppe Aalen)
Stefan Jokic (TV Altdorf, Schiedsrichtergruppe Böblingen)
Matti Kastendeich (FSV Waldebene Stuttgart Ost, Schiedsrichtergruppe Stuttgart)
Nico John (SC Urbach, Schiedsrichtergruppe Waiblingen)
Tobias Keck (SC Lehr, Schiedsrichtergruppe Ulm/Neu-Ulm)
Julian Kiefer (SC Geislingen/Steige, Schiedsrichtergruppe Göppingen)
Jean-Marcel Kirigenda (TSV Stetten/Hechingen, Schiedsrichtergruppe Balingen)
Finn Kittelmann (SV Walddorf, Schiedsrichtergruppe Reutlingen)
Niklas Klüdtke (Spvgg Oedheim, Schiedsrichtergruppe Kocher/Jagst)
Marco Komander (TSG Maselheim-Sulmingen, Schiedsrichtergruppe Riß)
Frank Kössig (Spfr Obertalheim, Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald)
Christian Krapf (Spvgg Mönsheim, Schiedsrichtergruppe Leonberg)
Manuel Krieger (TSB Schwäbisch Gmünd, Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Gmünd)
Knut Krimmer (TSV Eutendorf, Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Hall)
Burak Kurban (TSV Altingen, Schiedsrichtergruppe Tübingen)
Bahri Kurz (TSV Wiernsheim, Schiedsrichtergruppe Vaihingen/Enz)
Philipp Lehmann (TSV Grötzingen, Schiedsrichtergruppe Nürtingen)
Joscha Link (TSV Lehrensteinsfeld, Schiedsrichtergruppe Kocher/Jagst)
Tobias Lochmüller (TSV Phönix Lomersheim, Schiedsrichtergruppe Vaihingen/Enz)
Alexander Mack (SV Nersingen, Schiedsrichtergruppe Ulm/Neu-Ulm)
Manuel Mahler (FSV 08 Bissingen, Schiedsrichtergruppe Ludwigsburg)
Roman Maier (SSC Tübingen, Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Hall)
David Modro (SV Leonberg/Eltingen, Schiedsrichtergruppe Leonberg)
Stefan Müller (FC Wuchzenhofen 06, Schiedsrichtergruppe Wangen)
Zanin Saleh Mustafa (FC Stuttgart-Cannstatt, Schiedsrichtergruppe Stuttgart)
Rico Neidinger (SV Fischingen, Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald)
Stephan Nerlich (TSV Heumanden, Schiedsrichtergruppe Stuttgart)
Svenja Neugebauer (FV Langenargen, Schiedsrichtergruppe Friedrichshafen)
Nicolas Ott (DJK SG Oberkessach, Schiedsrichtergruppe Künzelsau)
Muhammed Öztürk (SV Schemmerhofen, Schiedsrichtergruppe Riß)
Valentino Parys (Spfr Stockheim, Schiedsrichtergruppe Heilbronn)
Timo Paukner (TSV Eschenbach, Schiedsrichtergruppe Göppingen)
Christof Pejdo (SV Fellbach, Schiedsrichtergruppe Waiblingen)
Aurel Peythieu (TV Derendingen, Schiedsrichtergruppe Tübingen)
Paul Poddig (TSV Ohrnberg, Schiedsrichtergruppe Öhringen)
Kevin Popp (FC Wacker Biberach, Schiedsrichtergruppe Riß)
Marko Potitsopoulos (SV Bonlanden, Schiedsrichtergruppe Stuttgart)
Felix Rauch (TSV Gomaringen, Schiedsrichtergruppe Tübingen)
Anes Ramic (SC Lehr, Schiedsrichtergruppe Ulm/Neu-Ulm)
Hannah Rapp (TSV Heimerdingen, Schiedsrichtergruppe Leonberg)
Hannes Richter (SV Leonberg/Eltingen, Schiedsrichtergruppe Leonberg)
Johannes Röhrig (Spfr Lorch, Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Gmünd)
Tobias Rollnik (FC Gerlingen, Schiedsrichtergruppe Leonberg)
David Rommel (FV Schelklingen-Hausen, Schiedsrichtergruppe Ehingen)
Florian Schaible (SpVgg Möhringen, Schiedsrichtergruppe Ulm/Neu-Ulm)
Hannes Scheffel (SV 03 Tübingen, Schiedsrichtergruppe Tübingen)
David Schmid (TSV Neuenstadt, Schiedsrichtergruppe Kocher/Jagst)
Kevin Schmidt (SV Weiler, Schiedsrichtergruppe Tübingen)
Markus Schmidt (SV Eintracht Stuttgart, Schiedsrichtergruppe Stuttgart)
Yannik Schneidereit (SV Kaisersbach, Schiedsrichtergruppe Backnang)
Maurice Schwarzbauer (KSG Eislingen, Schiedsrichtergruppe Heidenheim)
Marc-Kevin Seidl (SV Breuningsweiler, Schiedsrichtergruppe Waiblingen)
Marco Spataro (VfB Stuttgart, Schiedsrichtergruppe Waiblingen)
Robin Stauß (SV Unter/Oberschmeien, Schiedsrichtergruppe Sigmaringen)
Michael Steimle (SG Altheim/Grünmettstetten, Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald)
Patrick Stephany (TV Altdorf, Schiedsrichtergruppe Böblingen)
Etienne Stollsteimer (VfL Gemmrigheim, Schiedsrichtergruppe Ludwigsburg)
Luca Storz (SG Empfingen, Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald)
Oliver Swoboda (VfB Neuhütten, Schiedsrichtergruppe Öhringen)
Özgür Tan (Türk Spor Neu-Ulm, Schiedsrichtergruppe Ulm/Neu-Ulm)
Nils Temme (TV Belsen, Schiedsrichtergruppe Tübingen)
Jonas Toranzo (FC Wessingen, Schiedsrichtergruppe Zollern-Balingen)
Nihat Varlioglu (TSV Beimerstetten, Schiedsrichtergruppe Ulm/Neu-Ulm)
Justin Volz (TG Schömberg, Schiedsrichtergruppe Balingen)
Dominik Wagner (SV Allmersbach, Schiedsrichtergruppe Backnang)
Dennis Wahl (SG Mettenberg, Schiedsrichtergruppe Riß)
Luke Walz (TSG Öhringen, Schiedsrichtergruppe Öhringen)
Jan Wenzel (TSV Eriskirch, Schiedsrichtergruppe Friedrichshafen)
Alessandro Winter (SV Herbertingen, Schiedsrichtergruppe Sigmaringen)
Alexander Wintermantel (SV Seitingen-Oberflacht, Schiedsrichtergruppe Tuttlingen)
Lukas Wolf (TSV Deizisau, Schiedsrichtergruppe Esslingen)
Die Daten beruhen auf den Angaben des Württembergischen Fußballverbands (WFV).
