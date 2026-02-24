Die Schicksalswochen: SSV Ulm um Pavel Dotchev gegen den freien Fall

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die sportliche Lage beim SSV Ulm 1846 Fußball ist hochgradig alarmierend. Nach 25 absolvierten Spieltagen in der 3. Liga stehen die Spatzen mit dem Rücken zur Wand und müssen unter Trainer Pavel Dotchev alle Kräfte mobilisieren, um den Sturz in die Viertklassigkeit zu verhindern. Der Kampf um den Verbleib im Profifußball ist zu einer existenziellen Prüfung geworden.

Die aktuelle Bestandsaufnahme lässt wenig Raum für Illusionen. Nach 25 Partien rangiert der SSV Ulm 1846 Fußball auf dem 18. Tabellenplatz. Die Bilanz liest sich wie ein Zeugnis der Krise: Lediglich sieben Siege stehen zwei Unentschieden und 16 Niederlagen gegenüber. Mit 23 Punkten und einem Torverhältnis von 33:51 befindet sich die Mannschaft tief im Keller der Tabelle.

Der Blick auf die Tabelle und die nackte Angst vor dem Abstieg

Da die Plätze 17, 18, 19 und 20 den direkten Abstieg in die Regionalliga bedeuten, ist die Gefahr eines zweiten Abstiegs in Folge allgegenwärtig. Der Verein, der als Absteiger aus der 2. Bundesliga in die Saison startete, droht nun durchgereicht zu werden, wenn nicht umgehend eine Kehrtwende eingeleitet wird.

Die mathematische Hürde zum rettenden Ufer der 3. Liga

Um den Verbleib in der Liga zu sichern, muss der SSV Ulm 1846 Fußball den Anschluss an das untere Mittelfeld wiederherstellen. Der rettende 16. Platz wird derzeit vom 1. FC Saarbrücken belegt, der 28 Punkte auf dem Konto hat. Damit fehlen den Ulmern aktuell fünf Zähler auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Unmittelbar vor ihnen steht der FC Erzgebirge Aue auf Rang 17 mit 24 Punkten. Hinter Ulm steuen die beiden Aufsteiger TSV Havelse mit 19 Punkten auf Platz 19 und der 1. FC Schweinfurt 05, der mit lediglich zehn Punkten das Tabellenschlusslicht bildet.

Der Auftakt der Mission Klassenerhalt am 26. Spieltag

Der Weg zur Rettung beginnt für die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev mit dem 26. Spieltag. Am Samstag, 28.02.2026, um 14 Uhr tritt der SSV Ulm 1846 Fußball beim SSV Jahn Regensburg an. Der Gegner aus Regensburg steht mit 31 Punkten auf Platz 15 und ist damit ein wichtiger Orientierungspunkt im Kampf um den Klassenerhalt. Ein Erfolg in diesem Auswärtsspiel ist für die Moral und die Tabellensituation von immenser Bedeutung, um den psychologischen Druck der Abstiegszone zu mindern und den ersten Schritt weg von den gefährlichen Plätzen zu machen.

Flutlichtspiel und die Pflichtaufgabe gegen das Schlusslicht

Der März beginnt ohne jede Atempause für die Spieler. Bereits am Dienstag, 03.03.2026, um 19 Uhr empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball im Donaustadion die TSG 1899 Hoffenheim II. Der Aufsteiger aus Hoffenheim rangiert mit 32 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Nur wenige Tage später, am Samstag, 07.03.2026, um 14 Uhr, folgt das Gastspiel beim 1. FC Schweinfurt 05. Gegen den Tabellenletzten, der bisher nur drei Siege verbuchen konnte, ist ein Erfolg für Ulm absolut unverzichtbar, um den Verbleib in der Liga zu sichern und den freien Fall zu stoppen.

Herausforderungen gegen Ingolstadt und den Tabellenführer

Am 29. Spieltag, am Sonntag, 15.03.2026, um 19:30 Uhr, steht ein Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04 an. Die Ingolstädter belegen mit 36 Punkten den neunten Platz der Tabelle. Die Schwere der Aufgabe steigert sich am 30. Spieltag weiter: Am Samstag, 21.03.2026, um 14 Uhr muss der SSV Ulm 1846 Fußball beim aktuellen Spitzenreiter antreten. Der FC Energie Cottbus führt die Liga mit 48 Punkten an. In diesem Spiel gegen den Favoriten muss Ulm über sich hinauswachsen, um wichtige Zähler für den Klassenerhalt einzusammeln.

Ein ungewisser April gegen Verl und Stuttgart

Die Planung für den April ist teilweise noch von unbestätigten Terminen geprägt, was die Anspannung zusätzlich erhöht. Am 31. Spieltag empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball den SC Verl, der mit 44 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz steht. Als vorläufiger Termin ist Samstag, 04.04.2026, um 14 Uhr angesetzt. Direkt darauf folgt am Mittwoch, 08.04.2026, um 19 Uhr das württembergische Duell beim VfB Stuttgart II. Die Stuttgarter belegen mit 35 Punkten den 12. Rang. In diesen Partien geht es darum, die nötige Konstanz zu finden, um den Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen entscheidend zu verkürzen.

Die weite Reise nach Rostock und das direkte Kellerduell

Am 33. Spieltag führt der Weg des SSV Ulm 1846 Fußball an die Ostsee zum FC Hansa Rostock. Die Rostocker liegen mit 40 Punkten auf Platz sieben. Die Partie ist für Samstag, 11.04.2026, um 14 Uhr geplant, wobei der Termin noch nicht bestätigt ist. Eine Woche später, am Samstag, 18.04.2026, um 14 Uhr, kommt es zu einem möglicherweise vorentscheidenden Heimspiel gegen den TSV Havelse. Da Havelse derzeit mit 19 Punkten den 19. Platz belegt, ist dies ein direktes Duell gegen einen Konkurrenten. Ein Sieg gegen den Aufsteiger ist eine absolute Notwendigkeit.

Die Nervenschlacht im großen Saisonfinale im Mai

Das Saisonfinale verlangt dem Verein alles ab. Am Samstag, 25.04.2026, um 14 Uhr tritt Ulm beim TSV 1860 München an, der mit 39 Punkten auf Rang acht steht. Es folgt am Samstag, 02.05.2026, um 14 Uhr das Heimspiel gegen Viktoria Köln. Am vorletzten Spieltag, am Samstag, 09.05.2026, um 14 Uhr, wartet das schwere Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück, der mit 46 Punkten um den Aufstieg kämpft. Die Spieltermine im Mai sind ebenfalls noch nicht bestätigt.

Das Schicksal der Ulmer könnte sich in diesen Wochen gegen die Top-Teams der Liga entscheiden, bevor am Samstag, 16.05.2026, um 14 Uhr das letzte Saisonspiel gegen Rot-Weiss Essen im Donaustadion ansteht. Der Klassenerhalt ist das Ziel der Ulmer Spatzen, um das Abrutschen in die Regionalliga nach der Zeit in der 2. Bundesliga zu verhindern.