Die scharfe Kritik des Hochwald-Trainers

Am Ende seiner Analyse wurde Fabian Mohsmann deutlich. Der Trainer der SG Hochwald nahm kein Blatt vor den Mund und kritisierte die Vorstellung im mit 2:3 verlorenen Duell seiner Mannschaft gegen die SG Schneifel in aller Schärfe: „Ich hätte mir echt gewünscht, es wäre heute das letzte Saisonspiel gewesen. So sind wir zumindest aufgetreten. Das war in einem insgesamt ganz schwachen Spiel, das Kreisliganiveau hatte, ein blutleerer Auftritt von uns. So etwas kotzt mich an und tut mir leid für die Zuschauer und andere Mannschaften, für die es noch um etwas geht und die auf Fair-Play hoffen dürfen.“

In der Schlussphase, als die Partie beim Stand von 0:3 bereits verloren schien, zeigten die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden zumindest Moral. Auf Zuspiel von Tim Thielen traf Spieler-Co-Trainer Julian Bidon aus abseitsverdächtiger Position zum 1:3 in den Winkel (76.). Fünf Minuten später nahm André Paulus einen Steilpass von Matthias Burg auf, umkurvte Dennis Koziol und schob zum 2:3 ein (81.). Mit etwas Glück wäre den Hausherren sogar noch der Ausgleichstreffer geglückt.

Ähnlich wie die Hochwälder machten auch die Schneifeler am Samstagnachmittag keinen sattelfesten Eindruck. Am Ende war der knappe Erfolg der ohne ihren erkrankten Torjäger Jan Pidde angetretenen Gäste verdient. „Wir haben weniger Einladungen als Hochwald verteilt. Ohne despektierlich zu sein: Wir schießen die Tore, weil sie sie auch zugelassen haben“, meinte Stephan Simon.

Der Trainer der Sportgemeinschaft aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf sah vom Spielfeldrand aus eine Partie, die bei frühlingshaften Temperaturen bereits Sommerfußball bot. Dem Spiel beider Mannschaften fehlte es oft an Tempo, Schärfe und Genauigkeit.

Simon hatte indes auch gar nicht die Hoffnung, auf dem Zerfer Kunstrasen großartigen Fußball von seiner Elf zu sehen: „Generell hat die SG Hochwald eine gute Anlage und Struktur. Da galt es für uns, vor allem kompakt zu stehen und ihnen nicht ins offene Messer zu laufen. Am Ende sind uns die Punkte wichtiger als die Spielweise.“

Trotz aller Ausfälle, welche die Hausherren seit Wochen begleiten, hatten sie immer noch eine namhafte erste Elf auf dem Platz. Diese hätte nach gut einer Viertelstunde in Führung gehen können, doch Burg vergab aus halbrechter Position (16.). Die Hochwälder forderten dabei einen Elfmeter. Die Entscheidung des Luxemburger Austausch-Schiedsrichters Yannick Lietz, weiterspielen zu lassen, war aber vertretbar. Parierte SGH-Torwart Jan Niklas Koltes den verdeckten Schuss von Yannik Moitzheim zunächst noch stark (21.), machte er beim 0:1 durch denselben Akteur der Gäste keine allzu glückliche Figur. Über rechts setzte sich der 24-jährige Schneifeler Angreifer durch und schloss dann aus spitzem Winkel ab (24.).

Stephan Simon, Coach der SG Schneifel:

Wie sehr die vielen Negativerlebnisse in den vergangenen Wochen an den Hochwäldern genagt haben, wurde nach dem Rückstand deutlich: Die Köpfe gingen nach unten, die Körpersprache war einfach schlecht. Ums Haar hätte Udo Backes per Distanzschuss das 0:2 erzielt, scheiterte aber am Pfosten (26.).

Souverän war es nicht, wie die Mannschaft von Coach Simon verteidigte. Nils Hemmes, der am stark parierenden Koziol scheiterte (31.) und Paulus, dessen Drehschuss an die Latte ging (37.), hatten gute Möglichkeiten. Doch der nächste Treffer fiel wieder auf der anderen Seite. Der gerade erst für den wegen Leistenbeschwerden ausgewechselten Simon Reetz in die Partie gekommene Michael Zeimmes nutzte die Unordnung in der Hintermannschaft der Hochwälder, bediente Moitzheim, der zum 0:2 einlupfte (40.). Und Moitzheim zum Dritten: Einen Abspielfehler nutzte der im Sommer 2022 vom Mittelrhein-Bezirksligisten SV Sötenich gewechselte Offensivspezialist zum 0:3 aus (66.). Nach dem Abpfiff freute er sich über „drei wirklich sehr wichtige Punkte“ seines Teams, das damit dem Klassenverbleib wieder ein großes Stück nähergekommen ist. Moitzheim wusste aber auch: „Gegen Ende haben wir es unnötig spannend gemacht.“

Hochwald-Coach Fabian Mohsmann:

14 Tore hat Moitzheim in dieser Saison erzielt und nach elf und neun Treffern in den Runden davor bereits eine neue persönliche Bestmarke aufgestellt. Für seinen Trainer kommt die Leistungssteigerung nicht von ungefähr: „Es freut mich total für Yannik. Er ist extrem ehrgeizig und trainingsfleißig und einer, der viel arbeitet und rackert.“

Während bei den Hochwäldern (vier Punkte aus den jüngsten acht Spielen) die Luft offenbar raus ist und einige sich dort wünschten, dass die Saison am besten schon vorbei wäre, haben die Schneifeler noch einmal Lust bekommen: Mit einem Heimsieg am kommenden Samstag gegen den TuS Immendorf soll die magische 40-Punkte-Marke geknackt und Revanche für die bittere 0:5-Abfuhr im Hinspiel genommen werden.

SG Hochwald - SG Schneifel ⇥2:3 (0:2)

Hochwald: Koltes - Burg, Lenz, Diop, Stelker - Paulus, R. Mohsmann (46. Eisenbarth), Bidon - Dres (74. Steffes) - Thielen, Hemmes (68. Naji).

Schneifel: Koziol - Bück, Zapp, Bauer, Babendererde, Görres (88. Szillat) - Grün, Backes, Zunk (64. Fuchs) - Reetz (38. Zeimmes), Moitzheim (82. Stolz).

Schiedsrichter: Lietz (Bettemburg/Luxemburg)

Zuschauer: 210

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Moitzheim (24., 40., 66.), 1:3 Bidon (76.), 2:3 Paulus (81.)