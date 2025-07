„Die Saison war eine Feuertaufe“ – Oberalting vor erstem Testpiel

Den 9. Juni 2025 wird Manuel Feicht nicht so schnell vergessen. In einem denkwürdigen Relegations-Rückspiel gegen den SV Eurasburg-Beuerberg hielt der TSV Oberalting-Seefeld auf den allerletzten Drücker noch die Klasse – und Trainer Feicht wurde dabei zum Matchwinner. Beim Stand von 1:3 (das Hinspiel hatte mit 0:0 geendet) wechselte sich der 33-Jährige in der 73. Minute selbst ein. Das brachte zwar neuen Schwung, aber das Anschlusstor wollte einfach nicht fallen, und als die Nachspielzeit angebrochen war, schien das Schicksal bereits besiegelt. Aufsteiger Oberalting war mit mehr als nur einem Bein in der Kreisklasse, höchstens der kleine Zeh noch in der Kreisliga.

Doch dann spielte sich eine jener Geschichten ab, die den Fußball so einzigartig machen: In der 91. Minute zog Feicht aus über 30 Metern mit dem Mute der Verzweiflung ab, sein Schuss krachte an den Pfosten und Roman Hüttling verwertete den Abpraller. 2:3. Kaum mehr als eine Minute später war es wieder der Trainer, der mit einem punktgenauen weiten Ball seinen Bruder Patrick Feicht bediente, und der traf zum 3:3-Ausgleich. Verlängerung. Als dann auch noch Moritz Dreher kurz nach Wiederanpfiff mit etwas Glück zum 4:3 traf, brachen alle Dämme, Oberalting spielte sich in einen Rausch und gewann die Partie mit 7:3. „Ich habe eineinhalb Wochen gebraucht, um zu verarbeiten, was passiert ist. Wir haben alle gesagt: Wenn wir nicht dabei gewesen wären, hätten wir es selbst nicht geglaubt“, sagt der Trainer über den völlig verrückten Spielverlauf.