– Foto: Matthias Kloos

Die außergewöhnliche Saison der SGM Äpfingen/Baltringen hat ein weiteres Kapitel geschrieben. Mit dem 4:1-Erfolg gegen den SV Braunenweiler sicherte sich die Mannschaft den Einzug ins Finale der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga. Nach dem Bezirkspokalsieg und einer beeindruckenden Serie in der Rückrunde darf der Vizemeister der Kreisliga A2 weiter vom Aufstieg träumen. Entsprechend groß war die Erleichterung und Freude im Lager der SGM.

Trainer Stefan Müller sprach von einem verdienten Erfolg und hob vor allem die Leistung seiner Mannschaft hervor: „Ich bin mega stolz auf die Mannschaft. Der Sieg war mehr als verdient und auch relativ souverän.“ Lediglich die Phase unmittelbar nach der Pause bereitete ihm Sorgen: „Außer die 15 Minuten nach der Halbzeitpause, wo wir ein bisschen geschwommen sind, wo wir ein bisschen fahrig waren, wo wir es einfach hätten ruhiger zu Ende spielen müssen.

Gleichzeitig fand Müller anerkennende Worte für den Gegner: „Ich muss aber auch dem Gegner Respekt zollen. Die haben wirklich 90 Minuten Vollgas gegeben. Sie haben vielleicht hinten drin ein bisschen Schwierigkeiten, aber offensiv, was sie da teilweise auch gespielt haben, war schon richtig gut.“

Entscheidend war aus seiner Sicht die Herangehensweise seiner Mannschaft. „Wir sind 90 Minuten vorne angelaufen. Wir wollten das Spiel auch relativ schnell entscheiden und auf unsere Seite ziehen“, erklärte der Trainer. "Es war auch ein offensives und schönes Spiel für die Zuschauer.“

Niklas Ruf bleibt trotz Traumzahlen fokussiert

Niklas Ruf war erneut einer der prägenden Akteure. Ein Tor und zwei Vorlagen standen für den Angreifer zu Buche, der in der Kreisliga A2 Oberschwaben ingesamt 36 Saisontore erzielte. Trotz der starken Zahlen blieb er zurückhaltend: „Ich fokussiere mich erst mal auf nächste Woche. Wir sind noch nicht aufgestiegen, da ist noch ein Spiel Arbeit vor uns.“ Der Stürmer verwies auf die aktuelle Euphorie: „Die Saison ist bisher überragend, auch mit dem Pokalsieg. Wir haben echt brutal viel Rückenwind, weil es eben so gut läuft. Wenn es gut läuft und Spaß macht, dann kommt meistens der Erfolg von alleine.“



Die eigene Torquote ordnete er bescheiden ein. „36 Tore macht man jetzt nicht jede Saison“, sagte Ruf. „Aber klar, ohne die Hilfe der Mannschaft und ohne die Mitspieler wäre das nicht möglich gewesen. Es gehören immer 11 dazu.“



Nun hofft Ruf im entscheidenden Spiel am kommenden Freitag auf den Aufsteig in die Bezirksliga: "Wenn man so ein Relegationsfinale spielt, dann will man natürlich auf jeden Fall gewinnen. Da gilt es nochmal alles rauszuhauen, einfach dran glauben ud dann ist das auf jeden Fall möglich, auch wenn es schwer wird."

Bailer sieht frühes Tor als Schlüssel

Auch Jonas Bailer sah einen verdienten Sieg: „Wir haben wieder gut unser Spiel gespielt und haben auch früh wieder das Tor gemacht.“ Dadurch habe man das Spiel auch ein bisschen ruhiger gestalten können. Nach dem Treffer zum 4:1 sei die Partie endgültig entschieden gewesen-

Braunenweiler verabschiedet sich mit Stolz

Beim SV Braunenweiler überwog trotz des Ausscheidens der Stolz. Trainer Martin Kisslinger erklärte: „Unterm Strich bin ich aber trotzdem zufrieden, auch wenn es jetzt Ende 1:4 verloren gegangen ist.“ Die Niederlage sei aus seiner Sicht etwas zu deutlich ausgefallen: „Ich sehe uns auch zur Halbzeit schon nicht um 3:1 schlechter.“ Nach dem vergebenen Anschlusstreffer kurz nach der Pause sei die Hoffnung noch einmal aufgekeimt: „Wenn du das 3:2 machst, vielleicht geht da nochmal ein Ruck durch die Mannschaft.“ Dennoch zog er ein positives Fazit: „Wir haben eine mega Saison gespielt, alles was jetzt kam heute und was gekommen wäre ist alles Zugabe bzw. Bonus.“

Kisslinger beendet seine Zeit beim SVB

Besonders emotional war die Partie für Kisslinger persönlich. „Das ist die beste Platzierung seit 30 Jahren für den SV Braunenweiler“, sagte er. „Ich gönne es den Jungs. Ich finde es natürlich schade, dass es jetzt so ausgegangen ist, weil es jetzt auch mein letztes Spiel für den SVB war. Aber trotzdem ich bin stolz auf meine Jungs und auf unsere Fans."

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