Die Saison ist beendet: Das sind Westfalens A-Liga-Meister!

Wer darf in der Saison 2026/2027 überkreislich spielen? Welche Mannschaft hat sich in dieser Saison zum A-Liga-Meister gekürt? FuPa Westfalen hat die große Übersicht!
Eintracht Erle (Vizemeister Gelsenkirchen) - Hörder SC (Sieger Entscheidungsspiel der Dortmunder Vizemeister) 1:3
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden (Vizemeister Siegen-Wittgenstein) - BW Alstedde (Verlierer Entscheidungsspiel der Meister Unna-Hamm) 4:2
TuRa Elsen (Vizemeister Paderborn) - TuS Jöllenbeck (Vizemeister Bielefeld) 0:1
1. SuS Stadtlohn II 30 19-6-5 84:36 63
2. Fortuna Gronau 09/54 30 18-7-5 74:48 61
3. SpVgg Vreden II 30 18-2-10 76:50 56
4. SV Grün-Weiß Lünten 30 16-6-8 74:50 54
5. FC Oeding 1925 30 15-7-8 80:58 52
Der SuS Stadtlohn II steht seit dem 31. Mai als Meister fest!
1. SV Borussia Darup 30 21-4-5 96:47 67
2. SV Fortuna 26 Seppenrade 30 21-1-8 104:58 64
3. SG Coesfeld 06 30 18-7-5 77:39 61
4. SuS Legden 1911 30 18-6-6 63:30 60
5. DJK GW Nottuln II 30 16-1-13 59:52 49
Der SV Borussia Darup steht seit dem 25. Mai als Meister fest!
1. SG Herdringen/Müschede 30 22-4-4 136:48 70
2. SV Affeln 28 30 22-4-4 83:43 70
3. TuS Oeventrop (Ab) 30 18-3-9 101:51 57
4. TuS Langenholthausen 30 16-8-6 81:50 56
5. SV Bachum/Bergheim 30 17-5-8 87:60 56
Die SG Herdringen/Müschede steht nach dem 3:0-Sieg im Entscheidungsspiel (Punktgleichheit) gegen den SV Affeln am 6. Juni als Meister fest!
1. SC Roland Beckum 28 21-4-3 102:52 67
2. SV Rot-Weiß Vellern 28 20-6-2 98:38 66
3. Fortuna Walstedde 1953 27 18-4-5 73:44 58
4. Westfalen Liesborn 28 16-4-8 86:54 52
5. SuS Ennigerloh 19 28 15-7-6 72:40 52
Der SC Roland Beckum steht seit dem 31. Mai als Meister fest!
1. BV Werther 1920 30 23-4-3 106:48 73
2. TuS Jöllenbeck 30 23-2-5 93:34 71
3. SC Bielefeld 04/26 30 21-6-3 117:46 69
4. SG Oesterweg 30 18-7-5 86:34 61
5. TuS 08 Senne I 30 16-3-11 72:62 51
Der BV Werther steht seit dem 31. Mai als Meister fest!
1. SV Schwarz-Weiß Eppendorf 30 25-4-1 131:31 79
2. VfB Günnigfeld 30 23-7-0 126:35 76
3. FC Neuruhrort 30 22-3-5 118:50 69
4. BV Hiltrop 1912 30 19-2-9 106:68 59
5. Phönix Bochum (Ab) 30 19-1-10 75:63 58
SW Eppendorf steht seit dem 31. Mai als Meister fest!
1. TuS Stockum 28 22-4-2 112:30 70
2. SV Rot-Weiß Stiepel 04 (Neu) 28 21-2-5 111:38 65
3. SuS Wilhelmshöhe 28 17-2-9 103:65 53
4. SV Langendreer 04 28 15-4-9 76:54 49
5. TuRa Rüdinghausen 28 13-5-10 63:53 44
Der TuS Stockum steht seit dem 17. Mai als Meister fest!
1. TuS Kachtenhausen 26 22-3-1 81:27 69
2. FC Fortuna Schlangen 26 21-3-2 114:22 66
3. TuS Horn-Bad Meinberg 26 18-3-5 79:44 57
4. SV Diestelbruch-Mosebeck 26 16-4-6 114:35 52
5. SG Sabbenhausen-Elbrinxen-Falkenhagen-Lügde 26 14-5-7 85:49 47
Der TuS Kachtenhausen steht seit dem 31. Mai als Meister fest!
1. Westfalia Dortmund 26 24-2-0 170:21 74
2. DJK Blau-Weiß Huckarde 26 20-3-3 98:38 63
3. Rot-Weiß Barop 26 19-0-7 92:40 57
4. Rot-Weiß Germania Westerfilde-Bodelschwingh 26 18-3-5 96:52 57
5. SuS Oespel-Kley 26 18-1-7 122:47 55
Westfalia Dortmund steht seit dem 3. Mai als Meister fest!
1. SG Gahmen 26 19-3-4 75:31 60
2. Hörder SC 26 17-5-4 69:32 56
3. SV Körne 83 26 16-3-7 63:54 51
4. DJK TuS Körne 26 15-2-9 62:32 47
5. Sportfreunde Sölderholz 26 14-4-8 80:39 46
Die SG Gahmen steht seit dem 17. Mai als Meister fest!
1. SV Preußen Sutum 30 20-4-6 78:53 64
2. Eintracht Erle 30 19-6-5 101:44 63
3. Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck 30 18-3-9 98:60 57
4. SC Westfalia ETuS 04/31 Gelsenkirchen 30 15-8-7 81:41 53
5. SV Horst-Emscher 08 II 30 14-8-8 75:49 50
Preußen Sutum steht seit dem 25. Mai als Meister fest!
1. SVV Tur Abdin Gütersloh 30 20-6-4 118:56 66
2. SV Grün-Weiß Langenberg-Benteler 30 18-5-7 104:58 59
3. SV Germania Westerwiehe 30 17-6-7 88:54 57
4. TSV Victoria Clarholz II 30 17-6-7 73:55 57
5. SV Schwarz-Gelb Bokel 30 14-9-7 74:53 51
Tur Abdin Gütersloh steht seit dem 15. Mai als Meister fest!
1. SpVg. Hagen 1911 II 32 28-2-2 127:38 86
2. SSV Hagen 32 22-7-3 97:44 73
3. TSG Herdecke 32 20-3-9 71:55 63
4. FC Polonia Hagen 32 16-6-10 99:70 54
5. SC Obersprockhövel II 32 15-7-10 97:63 52
Die SpVg Hagen 11 II steht seit dem 3. Mai als Meister fest!
1. SV Löhne-Obernbeck 28 19-4-5 102:47 61
2. TuS Bruchmühlen (Ab) 28 18-6-4 83:28 60
3. SV Enger-Westerenger 28 16-7-5 69:44 55
4. VfL Holsen 28 16-6-6 66:43 54
5. Bünder-SV 28 15-5-8 69:53 50
Der SV Löhne-Obernbeck steht seit dem 31. Mai als Meister fest!
1. RWT Herne 24 22-1-1 174:24 67
2. VfB Habinghorst 24 19-2-3 93:35 59
3. FC Frohlinde 24 18-3-3 110:34 57
4. SV Holsterhausen 24 14-5-5 63:32 47
5. SV Wacker Obercastrop II 24 12-5-7 60:39 41
RWT Herne steht seit dem 17. Mai als Meister fest!
Kreisliga A Hochsauerlandkreis
1. SSV Meschede 30 25-3-2 99:33 78
2. BV Alme 30 21-3-6 90:37 66
3. SG Ostwig/Nuttlar/Valmetal 30 19-6-5 89:40 63
4. SG Arpe/Wormbach/Dorlar-Sellinghausen/Cobbenrode (Ab) 30 16-5-9 64:36 53
5. SG Eversberg/Heinrichsthal-Wehrstapel 30 16-5-9 69:46 53
Der SSV Meschede steht seit dem 10. Mai als Meister fest!
1. SG Erkeln/Hembsen 30 21-2-7 84:53 65
2. SV 21 Bonenburg 30 21-2-7 75:36 65
3. SG Dalhausen/Tietelsen-Rothe 30 17-6-7 66:37 57
4. VfL Eversen (Auf) 30 16-4-10 107:70 52
5. SG BKMR 30 15-6-9 55:49 51
Der SV Bonenburg steht nach dem 6:4-Sieg (n.E.) im Entscheidungsspiel gegen die SG Erkeln/Hembsen (Punktgleichheit) am 4. Juni als Meister fest!
1. VTS Iserlohn 30 28-1-1 154:30 85
2. BSV Lendringsen 30 23-2-5 108:49 71
3. SC 1912 Hennen 30 20-2-8 117:51 62
4. SpVgg. Nachrodt 30 19-2-9 115:77 59
5. Sportfreunde Sümmern 30 16-5-9 101:90 53
Der VTS Iserlohn steht seit dem 10. Mai als Meister fest!
1. SG Sonneborn/Alverdissen 30 22-2-6 102:45 68
2. TuS Lipperreihe II 30 20-7-3 75:35 67
3. TuS Brake in Lippe 30 20-3-7 104:45 63
4. Türkischer SV Schötmar 30 16-5-9 62:41 53
5. TuS Bexterhagen 30 15-5-10 69:55 50
Die SG Sonneborn/Alverdissen steht seit dem 7. Juni als Meister fest!
1. SuS Bad Westernkotten II (Ab) 30 24-5-1 86:17 77
2. SV 03 Geseke (Ab) 30 19-8-3 87:24 65
3. TuS 06 Westfälische Eiche Anröchte 30 16-8-6 55:32 56
4. TuS GW Allagen 30 17-5-8 64:52 56
5. SuS Störmede 30 17-4-9 79:46 55
Der SuS Bad Westernkotten II steht seit dem 10. Mai als Meister fest!
1. TuS Gehlenbeck 30 24-5-1 117:21 77
2. TuSpo 09 Rahden 30 22-4-4 84:19 70
3. Türk Gücü Espelkamp 30 21-3-6 90:47 66
4. SuS Holzhausen 30 17-9-4 90:46 60
5. TuS Stemwede 30 16-5-9 90:45 53
Der TuS Gehlenbeck steht seit dem 31. Mai als Meister fest!
1. FSV Werdohl 26 23-1-2 154:28 70
2. RW Lüdenscheid 26 22-2-2 118:17 68
3. SC Lüdenscheid 26 17-2-7 115:44 53
4. TuS Ennepe 1926 26 17-1-8 86:48 52
5. TSV Werdohl 26 15-2-9 91:74 47
Die FSV Werdohl steht seit dem 31. Mai als Meister fest!
1. SV Hausberge 29 20-4-5 83:36 64
2. TuS Petershagen/Ovenstädt 29 19-7-3 74:30 64
3. SV Weser Leteln 29 18-5-6 76:44 59
4. TuS Lohe II 29 17-4-8 71:39 55
5. FC Ezidxan Minden 29 16-7-6 66:48 55
Der SV Hausberge steht seit dem 31. Mai als Meister fest!
1. Westfalia Kinderhaus II 30 26-1-3 114:25 79
2. SC Füchtorf 30 21-4-5 80:35 67
3. VfL Sassenberg 30 17-5-8 80:64 56
4. BSV Ostbevern 30 17-4-9 87:68 55
5. SV Blau-Weiß Beelen 30 16-5-9 64:57 53
Westfalia Kinderhaus II steht seit dem 9. Mai als Meister fest!
1. 1. FC Gievenbeck II 30 23-5-2 90:26 74
2. SV Davaria Davensberg 30 19-4-7 80:35 61
3. SV Bösensell 30 18-5-7 74:47 59
4. BSV Roxel 30 16-7-7 84:56 55
5. Internationaler KSV Münster 30 16-4-10 82:67 52
Der 1. FC Gievenbeck II steht seit dem 10. Mai als Meister fest!
1. RW Lennestadt-Grevenbrück (Auf) 30 23-3-4 131:48 72
2. RW Ostentrop-Schönholthausen 30 18-3-9 71:56 57
3. FC Langenei-Kickenbach 30 15-8-7 67:56 53
4. SV Eintracht Kleusheim 30 16-5-9 81:65 53
5. SSV Elspe 1911 30 14-7-9 83:60 49
RW Lennestadt-Grevenbrück steht seit dem 10. Mai als Meister fest!
1. SV Marienloh 30 22-5-3 104:41 71
2. TuRa Elsen (Auf) 30 20-3-7 104:56 63
3. Kastrioti Stukenbrock (Ab) 30 19-4-7 64:43 61
4. SG Oberes Almetal 23 30 19-3-8 66:44 60
5. SV Heide-Paderborn II 30 17-5-8 91:58 56
Der SV Marienloh steht seit dem 17. Mai als Meister fest!
1. TuS Gahlen 28 24-2-2 110:33 74
2. VfL Ramsdorf 28 20-2-6 87:42 62
3. 1. SC Blau-Weiß Wulfen 28 19-3-6 79:34 60
4. Remigianer SV Borken 22 Hoxfeld-Burlo 28 17-5-6 88:51 56
5. Conc. Flaesheim 28 14-7-7 74:49 49
Der TuS Gahlen steht seit dem 17. Mai als Meister fest!
1. Schwarz-Weiß Röllinghausen 28 20-4-4 119:37 64
2. Teut. SuS Waltrop 28 17-9-2 93:21 60
3. SV Borussia Ahsen 28 18-6-4 127:52 60
4. SG Suderwich 28 16-7-5 99:38 55
5. SV Schwarz-Weiß Meckinghoven 28 16-6-6 117:39 54
SW Röllinghausen steht seit dem 25. Mai als Meister fest!
Kreisliga A Siegen-Wittgenstein
1. FC Eiserfeld 06 30 23-3-4 129:38 72
2. SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden 30 22-5-3 99:36 71
3. SuS Niederschelden-Gosenbach 30 17-5-8 90:43 56
4. FC Freier Grund 30 15-8-7 83:45 53
5. Sportfreunde Edertal 30 14-8-8 92:69 50
Der FC Eiserfeld steht seit dem 31. Mai als Meister fest!
1. SV Westfalia Soest II 30 21-5-4 112:38 68
2. Germania Hovestadt 30 20-4-6 95:52 64
3. DJK Blau-Weiß Büderich 30 19-5-6 85:40 62
4. SC Sönnern 30 19-5-6 117:46 62
5. TuS Wickede-Ruhr 90/08 30 17-8-5 82:36 59
Der SV Westfalia Soest II steht seit dem 31. Mai als Meister fest!
1. TuS Laer 08 30 26-2-2 107:30 80
2. GW Amisia Rheine 30 17-6-7 88:49 57
3. Germania Horstmar 30 16-6-8 65:43 54
4. FC Matellia 08 Metelen 30 15-5-10 67:53 50
5. FC Vorwärts Wettringen II 30 14-7-9 68:49 49
Der TuS Laer steht seit dem 30. April als Meister fest!
1. Cheruskia Laggenbeck 30 26-4-0 104:30 82
2. TuS Recke 1927 30 20-5-5 72:42 65
3. Ibbenbürener SpVg. 08 II 30 19-5-6 90:39 62
4. Arminia Ibbenbüren 30 18-5-7 73:46 59
5. VfL Eintracht Mettingen 30 17-6-7 84:43 57
Cheruskia Laggenbeck steht seit dem 26. April als erster A-Liga-Meister in ganz Westfalen fest!
1. TuS Uentrop 30 28-0-2 135:30 84
2. Türkischer SC Hamm 30 22-4-4 117:33 70
3. SV Westfalia Rhynern II 30 22-3-5 138:52 69
4. Hammer SC 30 20-5-5 109:50 65
5. Eintracht Werne 30 18-4-8 85:54 58
Der TuS Uentrop steht seit dem 17. Mai als Meister und seit dem 4. Juni als Aufsteiger in die Bezirksliga fest!
1. SV Blau-Weiß Alstedde 30 24-4-2 119:24 76
2. TuRa Bergkamen 30 20-3-7 95:52 63
3. Westfalia Wethmar 30 20-2-8 129:47 62
4. SV Schwarz-Weiß Frömern 30 18-6-6 99:59 60
5. FC Overberge 30 17-4-9 113:64 55
BW Alstedde steht seit dem 10. Mai als Meister fest!