Die Saison der Wahrheit

Zum ersten Meisterschaftspiel der neuen Saison empfingen die Kleeblätter den Mitaufstiegsaspiranten aus Volketswil auf der Looren. Bei perfektem Fussballwetter entwickelte sich eine intensive Partie, viele Zweikämpfe und schnelle Ballverluste auf beiden Seiten prägten das Spiel. Die Volketswiler führten spielerisch möglicherweise die etwas feinere Klinge, die Mannschaften begegneten sich jedoch während des ganzen Spiels auf Augenhöhe. Den Torreigen eröffnete Gabay in der 11. Minute, der nach einer perfekten, gewollten Hereingabe Meyers cool zur Führung traf. Die Gäste reagierten umgehend und drehten die Partie bis zur 20. Minute. Beim 1:1 kombinierten sich die Volketswiler gefällig bis zum Torerfolg, auch wenn beim Pass in die Tiefe die Abseitsfrage gestellt werden muss. Das 1:2 erzielte M. Kleschke mit einem schönen Distanzschuss. Danach hatte das Heimteam Glück, dass ein Kopfall nach einer Ecke nur an der Torumrandung landete, weswegen es beim 1:2 Pausenresultat blieb.

Die 2. Halbzeit startete mit einer Riesenchance für die Mannen in schwarzgrün. Nach schönem Durchspiel über rechts landete der Ball etwas zufällig im Fünfer bei Müller, welcher den Ball mit dem Schienbeinschoner gekonnt am Tor vorbei bugsierte. Eine Minute später entschied der Schiedsrichter auf der anderen Seite auf Penalty, Abwehrhüne Wenk war über die Füsse seines Gegenspielers gestolpert (oder wars umgekehrt?), woraufhin der gute Schiedsrichter die Pfeife ertönen liess. Anstatt 2:2 hiess es nach 47 Minute also 1: 3, ganz bitter. In der Folge liess das Heimteam aber keinesfalls die Köpfe hängen und kam zu einigen guten Möglichkeiten. In der 69. Minute war das Anschlusstor dann Tatsache, Meyer kam im gegnerischen Strafraum irgendwie an den Ball und traf sehenswert in die rechte Torecke. In den letzten 20 Minuten drückte der FCN auf den Ausgleich, vermochte sich aber nicht viele klare Möglichkeiten zu erspielen und so blieb es bis zum Schluss beim knappen Rückstand. Das Resultat ist schlussendlich eine Enttäuschung, dennoch kann man auf der gezeigten Leistung aufbauen. Gleich sah dies wahrscheinlich auch noch-FCZler L. Kamberi, der als Zuschauer auf der Looren zu Gast war, was gleich die Gerüchteküche anheizte, wonach ein Wechsel zum Zürcher Quartierclub ansteht. Und tatsächlich soll laut Szenekennern in den nächsten Tagen ein spektakulärer Tauschdeal aufgegleist werden. Im Gegenzug zu Kamberi soll Sturmjuwel Tenchio beim FCZ unterschreiben, um dort die noch zu besetzende Position des 20 Tore Stürmers einnehmen. Wir bleiben dran.