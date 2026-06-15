Die Saison-Awards für den SV Schlebusch Der Landesligist SV Schlebusch rettete nach turbulenten Monaten mit zwei Trainerwechseln und nur vier Punkten aus elf Spielen doch noch die Klasse. Ein Rückblick auf Spieler, Momente und Zahlen einer Saison voller Wendungen. von RP / Luca Sekula · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

Schlebusch blühte unter Dietz auf – Foto: Christoph Tiroux

Die vergangene Spielzeit wird beim SV Schlebusch noch lange in Erinnerung bleiben. Kaum eine Mannschaft der Liga erlebte eine derart wechselhafte Saison. Nach einer schwierigen Hinrunde mit nur vier Punkten aus den ersten elf Spielen, zwei Trainerwechseln und einer scheinbar aussichtslosen Ausgangslage schafften die Leverkusener unter Heiko Dietz am Ende doch noch den Klassenerhalt. Zeit für einen besonderen Rückblick: in Form der Saison-Awards.

Spieler der Saison: Sebastian Bamberg An Bamberg führte in dieser Kategorie kein Weg vorbei. Der Kapitän war nicht nur Führungsspieler, sondern auch der mit Abstand gefährlichste Offensivakteur der Schlebuscher. Mit 15 Treffern und vier Vorlagen war er an fast der Hälfte aller SVS-Tore direkt beteiligt. Vor allem in den entscheidenden Wochen war der 30-Jährige zur Stelle. Sein Doppelpack beim spektakulären 3:3 in Spich, als Schlebusch nach einem 0:3 noch zurückkam und den entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt machte, wird vielen Anhängern in Erinnerung bleiben. Bamberg war Torgarant, Antreiber und Gesicht der Mannschaft zugleich. Dauerbrenner der Saison: Noah Gonschior Während um ihn herum die Trainer wechselten, Verletzungen für Umstellungen sorgten und die Mannschaft lange um Stabilität kämpfte, blieb Noah Gonschior eine feste Größe. 26 Einsätze und mehr als 2100 Spielminuten sprechen für sich. Dazu kamen vier Tore und zahlreiche starke Auftritte. Gonschior war einer jener Spieler, auf die sich jeder Trainer verlassen konnte. Seine Konstanz war ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Die jungen Wilden: Yaakoub Ouahim, Marco Bramer und Jakob Steinebach Ouahim (20 Jahre) machte insbesondere in der Rückrunde einen deutlichen Schritt nach vorne und sammelte wertvolle Erfahrungen im Abstiegskampf. Bramer (22) überzeugte mit drei Toren und fünf Vorlagen und brachte regelmäßig Tempo und Kreativität ins Offensivspiel. Steinebach (23) absolvierte 23 Einsätze und entwickelte sich zu einer festen Größe im Kader. Gerade in schwierigen Phasen zeigte sich, dass beim SVS nicht nur um den Klassenerhalt gekämpft wurde, sondern auch an der Zukunft gearbeitet wird. Moment der Saison: Das Wunder von Spich Es gab viele emotionale Momente. Doch keiner kam an den Nachmittag im Waldstadion Spich heran. Zur Pause lag Schlebusch im direkten Duell um den Klassenerhalt bereits mit drei Toren zurück. Die Lage schien aussichtslos. Doch die Mannschaft zeigte noch einmal jene Mentalität, die sie in der Rückrunde ausgezeichnet hatte. Ouahim verkürzte, Bamberg traf doppelt – und plötzlich stand es 3:3. Wenig später war klar: Schlebusch bleibt Landesligist.