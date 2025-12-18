Die Ruhe beim Wuppertaler SV, die keine ist

Los geht es – sofern das Wetter mitspielt – mit dem Derby am 24. Januar im Stadion am Zoo gegen das Schlusslicht SSVg Velbert und dem Match am 31. Januar beim punktgleichen SV Rödinghausen, der allerdings noch ein Nachholspiel zu bestreiten hat. Gegen Velbert ist ein Sieg Pflicht, in Rödinghausen zumindest ein Remis.

Zugänge nur, wenn Spieler den WSV verlassen

Auf dem Transfermarkt werden die Rot-Blauen nur dann tätig, wenn ein Spieler den Verein im Winter verlassen will. Das ist zwar in einem Fall eventuell möglich. Gleichzeitig sollen aber Spieler wie Kadi Atmaca, Muhammed Bejdic und Semir Saric sowie Vincent Schaub, die zum Teil lange verletzt waren und nun zurückkehren sollen, die „Neuzugänge“ sein – und auch die zuletzt gesperrten Dominic Duncan und Jeff Fehr.

In welcher sportlichen Führungskonstellation der WSV ins neue Jahr startet, entscheiden letztlich der Vorstand und der Verwaltungsrat. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch, eine finale Entscheidung ist in Kürze zu erwarten.