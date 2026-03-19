Die Rückzugswelle reißt nicht ab

Es sind Nachrichten, die jedem Fußballromantiker das Herz schwer machen. Nach dem Rückzug vom FC Land Wursten II folgt nun der nächste Paukenschlag aus der 3. Kreisklasse Süd.
Zweite Abmeldung binnen weniger Stunden
Mit der SG Landwürden/Langendammsmoor/Büttel-Neuenlande II (SG L/L/B-N) streicht das nächste Team vorzeitig die Segel. Die Spielgemeinschaft hat ihre Reserve mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb abgemeldet. Für die Tabelle der 3. Kreisklasse Süd bedeutet dies den maximalen Einschnitt: Alle bisher ausgetragenen Partien der SG-Reserve werden gemäß der Spielordnung annulliert und aus der Wertung gelöscht.
Die SG L/L/B-N II ist bereits das zweite Team in dieser Staffel, das die Segel streichen muss. Zuvor hatte bereits der FC Geestland III sein Team zurückgezogen. Damit schrumpft das Teilnehmerfeld in der untersten Spielklasse des Kreises weiter zusammen. Was früher die Basis für den Breitensport war, bröckelt derzeit an allen Ecken und Enden.
Ein besorgniserregender Ausblick
Die Gründe für diesen drastischen Schritt sind oft dieselben: akuter Personalmangel, mangelnde Verlässlichkeit und ein genereller Rückgang der aktiven Spieler im Herrenbereich. Wer glaubt, dass mit diesen Abmeldungen das Ende der Fahnenstange erreicht ist, dürfte enttäuscht werden. Es ist zu befürchten, dass weitere Vereine nachziehen könnten, da die Kaderbreite vielerorts auf Messers Schneide steht.
Der „Mannschaftsschwund“ ist an diesem Donnerstag im Cuxhavener Fußball bittere Realität geworden. Konsequenz: Tabellenverrechnungen und spielfreie Wochenenden für die Konkurrenz.