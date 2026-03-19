Die Rückzugswelle reißt nicht ab

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Es sind Nachrichten, die jedem Fußballromantiker das Herz schwer machen. Nach dem Rückzug vom FC Land Wursten II folgt nun der nächste Paukenschlag aus der 3. Kreisklasse Süd.

Zweite Abmeldung binnen weniger Stunden

Mit der SG Landwürden/Langendammsmoor/Büttel-Neuenlande II (SG L/L/B-N) streicht das nächste Team vorzeitig die Segel. Die Spielgemeinschaft hat ihre Reserve mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb abgemeldet. Für die Tabelle der 3. Kreisklasse Süd bedeutet dies den maximalen Einschnitt: Alle bisher ausgetragenen Partien der SG-Reserve werden gemäß der Spielordnung annulliert und aus der Wertung gelöscht.

Die SG L/L/B-N II ist bereits das zweite Team in dieser Staffel, das die Segel streichen muss. Zuvor hatte bereits der FC Geestland III sein Team zurückgezogen. Damit schrumpft das Teilnehmerfeld in der untersten Spielklasse des Kreises weiter zusammen. Was früher die Basis für den Breitensport war, bröckelt derzeit an allen Ecken und Enden.