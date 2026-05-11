„Die Rücksicht liegt jetzt mehr auf der Familie“: Langjähriger Trainer des TSV hört auf

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; TSV Peiting; Trainer Thomas Fischer beim Auswärtsspiel beim ASV Habach am 28. September 2025 – Foto: Andreas Mayr

Thomas Fischer räumt nach sieben Jahren seinen Trainerposten beim TSV Peiting. Julian Birkner übernimmt und soll frische Impulse bringen.

Bereits im Winter war alles beschlossene Sache. „Klar, offen und ehrlich“, teilte Thomas Fischer den Verantwortlichen des TSV Peiting mit, dass in der kommenden Saison mit ihm nicht mehr als Trainer zu rechnen sei. So kennen ihn auch seine Fußballer. Der 39-Jährige ist immer geradeheraus. Vier Jahre hat der Pädagoge zunächst die Reserve des TSV betreut, bevor er dann für weitere drei Jahre die Erste Mannschaft übernahm. Es war eine erfolgreiche Zeit. Fischer führte die Elf nach neun Jahren wieder in die Bezirksliga, stieg danach zwar gleich wieder ab, um in dieser Saison den Umbruch zu moderieren. Momentan ist seine Mannschaft Vierter in der Kreisliga 1, ohne noch eine Chance auf den Wiederaufstieg zu haben. Aber darum ging es auch nicht.

Fischer ist in den vergangenen sieben Jahren Teil des Inventars geworden. Dass er nun seinen Job an den Nagel hängt, ist schwer nachzuvollziehen. Allerdings besitzt der Coach gewichtige Argumente in eigener Sache. „Man merkt, dass sich gewisse Sachen abnutzen“, räumt er ein. Da eine Mannschaft aber auch frische Impulse braucht, zog er von sich aus die Reißleine. Zumal er gemerkt hat, dass er an anderer Stelle mehr gebraucht wird, an der man ihn nicht so leicht ersetzen kann. „Die Rücksicht liegt jetzt mehr auf der Familie“, betont er, dass in seinem Leben fortan andere Prioritäten zählen sollen. Am Wochenende gehört der Papa bald wieder nur seinen beiden Kindern und seiner Frau. Dem TSV bleibt er aber nach wie vor verbunden.

Zu seinem Nachfolger hat der Verein Julian Birkner auserkoren. Der aktuelle Coach des FC Hofstetten kämpft mit seiner Mannschaft noch um den Klassenerhalt in der Kreisklasse 4. Der 30-Jährige hat für den TSV Landsberg in der Bayernliga gespielt. Weitere Vereine waren in der Landesliga der SC Oberweikertshofen und der TSV Gilching. Rott, wo er wohnt, war seine letzte Station als Aktiver, bevor er in Hofstetten seine ersten Erfahrungen als Trainer sammelte. „Es hat nicht viel Überzeugungskunst gebraucht“, verrät Stefan Jocher, dass man sich mit dem Kandidaten schnell einig geworden sei.

Julian Birkner ist Fischers Nachfolger

Der Peitinger Abteilungsleiter freut sich, dass er mit Birkner mal wieder eine externe Lösung präsentieren kann, Fischer war ein Coach mit Stallgeruch. Dass der Neue reichhaltige Erfahrungen bei verschiedenen Vereinen gesammelt hat, machte ihn genauso interessant wie seine Ausbildung im Jugendbereich. Birkner hat für die B-Junioren des SC Fürstenfeldbruck in der Landesliga gespielt, bevor er als A-Jugendlicher zum FC Memmingen wechselte. Dort war Bayernliga für ihn angesagt. „Wir erhoffen uns von ihm neue Ideen“, so Jocher. Er erwartet von seinem zukünftigen Übungsleiter frischen Input. Dessen Erfahrungen können Gold wert sein, da der TSV in den vergangenen Jahren seinen Nachwuchs stark gefördert hat. Von den G- bis zu den A-Junioren sind alle Jahrgangsstufen komplett vertreten. Selbst einen Fußball-Kindergarten gibt es in Peiting. „Wir haben eine gute Jugendarbeit“, ist Jocher stolz auf das Engagement seines Klubs.

Thomas Fischer hat sich in dieser Saison daran gemacht, die Talente in die Erste Mannschaft einzubinden und den Kader zu verjüngen. „Wir sind ihm sehr dankbar für alles, was er in den vergangenen sieben Jahren für unseren Verein geleistet hat“, würdigt Jocher die Arbeit des scheidenden Trainers. Sein Erbe tritt in der kommenden Saison Julian Birkner an. Er kann aufbauen auf einem festen Fundament, das sein Vorgänger für die Zukunft gelegt hat, die er als Coach selbst nicht mehr mitgestalten wird.