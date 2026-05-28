Die Rückrunden-Elf der Verbandsliga für Rheinhessen und Nahe

Rheinhessen/Nahe. Die Saison in der Verbandsliga war wieder einmal voller Spannung, Überraschungen und herausragender Einzelleistungen. Zwar haben nicht alle Teams aus Rheinhessen und der Nahe-Region ihre Saisonziele erreicht, doch einige Akteure haben dem Spiel in den vergangenen Monaten eindrucksvoll ihren Stempel aufgedrückt.
Die Allgemeine Zeitung hat die besten regionalen Kicker genau unter die Lupe genommen und ein ultimatives Dreamteam der Rückrunde gekürt. Freuen Sie sich auf eine spannende Mischung aus Erfahrung und Talent:
Wer hat es in die Startelf geschafft und wer sitzt auf unserer hochkarätigen Ersatzbank?
Die komplette Aufstellung inklusive aller Spieler-Analysen lesen Sie jetzt im vollständigen Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung!