Die Rückrunden-Besten unter sich Verbandsliga +++ Mühlhausen verabschiedet sich in Ziegelhausen-Peterstal Richtung Oberliga von red. · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Mühlhausen will ein letztes Mal in der Verbandsliga jubeln. Ab Sommer geht es in der Oberliga auf Punktejagd. – Foto: Foto Pfeifer

In der Rückrundentabelle kommt nichts an den 1.FC Mühlhausen und die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal heran. Da der FCM im Vergleich zur Kirschner-Elf, die nach der Vorrunde mit gerade einmal neun Punkten das Tabellenende zierte, jedoch eine nahezu ebenso starke Vorrunde hingelegt hat, steht die Mannschaft von Cheftrainer Steffen Kretz seit zwei Wochen als Meister fest. Am Samstag treffen sich beide auf dem Köpfel zum Saisonabschluss (Anpfiff, 17 Uhr).

"Unsere Rückrunde war extrem gut", sagt der 38-Jährige und macht die Grundlage dafür am Auftakt ins Jahr 2026 fest, "nach den Last-Minute-Siegen in Eppingen und in Zuzenhausen waren wir richtig gut drin und hatten das Gefühl, es uns nicht mehr nehmen zu lassen." Es folgte eine nahezu perfekte zweite Saisonhälfte und eine vollends verdiente Meisterschaft. Ab Sonntag haben die Meister knapp fünf Wochen frei, ehe ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte beginnt – die Oberliga. "Dafür wird sich in unserem Kader aber gar nicht so viel tun", verrät Kretz. Nicht mehr mit dabei sein werden Niklas Schaffer, der in Gommersdorf wohnt und daher zum Verbandsligisten wechselt, sowie Maximilian Blatt und Jonathan Imhof. Letztgenannter will laut seinem Trainer, "etwas kürzertreten, nach zehn Jahren bei uns durfte er mit der Meisterschaft den krönenden Abschluss feiern."

Als Neuzugang steht derweil Lukas Kümmerling vom Landesligisten ASV Eppelheim fest. In Summe könnte der Kader leicht anwachsen, um den größeren Anforderungen der Oberliga mit 34 statt 30 Spieltagen und dementsprechend mehr Englischen Wochen sowie weiteren Auswärtsfahrten gerecht zu werden. Für Ziegelhausen-Peterstal endet die Saison, man darf es so schreiben, sensationell. Ein derartigen Aufwärtstrend nach so einer schwachen Vorrunde sucht seinesgleichen. Wenn Spielertrainer Norbert Kirschner und seine Kicker diese Form in 2026/27 hinüberretten, sind sie zweifelsohne ein Kandidat für das obere Tabellendrittel.