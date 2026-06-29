– Foto: Kevin Kieweg

Im FuPa-Teamcheck blickt der SV Deckenpfronn aus der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen auf die Saison zurück. In einer Zusammenfassung analysiert Teammanager Jens Link in seiner Funktion als Teammanager die Entwicklung der Mannschaft und stellt die personellen Veränderungen im Kader vor.

Die vergangene Spielzeit hinterlässt im Verein gemischte Gefühle, sorgt jedoch gleichzeitig für emotionalen Aufwind im Hinblick auf die kommenden Aufgaben. Die Mannschaft zeigte im Saisonverlauf eine deutliche Steigerung, die für die Zukunft hoffen lässt. „Die Rückrunde war positiv, die Vorrunde kann verbessert werden“, sagt Teammanager Jens Link gegenüber FuPa.

Der Reifeprozess des teaminternen Nachwuchses

Besonders die Entwicklung der talentierten Akteure im Kader wird positiv hervorgehoben, da sie im Laufe der Monate wichtige Erfahrungen sammeln konnten. Der Teammanager blickt mit Stolz auf die Fortschritte des Kollektivs. Jens Link erklärt dazu: „Die junge Mannschaft hat insgesamt einen kleinen Schritt nach vorne gemacht.“

Spürbare personelle Verluste im Kader

Für die neue Spielzeit muss der Verein allerdings auch einige Abgänge verkraften und bewährte Kräfte ziehen lassen. Filip Furac wird den Verein verlassen und sich dem TV Darmsheim anschließen. Zudem steht der Abschied von Angelos Zervas fest, dessen neues Ziel zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch unbekannt ist.

Frisches Blut und neue Kräfte für die anstehenden Aufgaben

Um die entstandenen Lücken zu schließen und die Qualität der Mannschaft weiter anzuheben, präsentieren die Verantwortlichen bereits mehrere Neuverpflichtungen. Als Zugänge stehen Johannes Leidner vom VfL Oberjettingen, Jeremy Arlt vom VfL Nagold, Ben Seidel vom TSV Kuppingen sowie Kristian Alexandrov vom TSV Bernhausen fest. So blickt der Verein zuversichtlich der neuen Saison entgegen.