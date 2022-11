Die Rückrunde in der Regionalliga West beginnt Regionalliga West: Zum ersten Mal kennen die Mittelrhein-Teams ihre Gegner. Jetzt gilt es, bis zur Winterpause möglichst viele Punkte zu sammeln.

Zeit für die Winterpause ist in der Regionalliga West noch nicht, die Hinrunde ist allerdings schon vorbei. Das Hinrundenfazit der Mittelrhein-Teams dürfte ziemlich unterschiedlich ausfallen. Alemannia Aachen hat sich erstmal oben festgebissen, Fortuna Köln steckt etwas überraschend im Mittelfeld fest, die Reserve des 1. FC Köln steht knapp über der Abstiegszone, der 1. FC Düren punktgleich knapp unter dem Strich. Jetzt gibt es die ersten Aufgaben der Rückrunde.

Aachen ist einer der größten Namen der Liga, das gilt auch für den kommenden Gegner der Alemannia - Rot-Weiß Oberhausen. Die Rot-Weißen stehen vier Plätze hinter Aachen auf Rang acht, könnten mit einem Sieg aber von den Punkten her gleichziehen. Das zeigt, wie eng die Liga ist. Das Hinspiel gewann Oberhausen mit 2:1, mittlerweile ist Aachen allerdings in einer anderen Verfassung. Es dürfte ein offenes Spiel der beiden Traditionsvereine geben.

Für Fortuna Köln gilt ganz klar: Die Rückrunde soll besser werden, als die erste Halbserie. Trotz eines Zwischenhochs haben die Kölner schon ein wenig den Anschluss nach oben verloren, für ein ernsthaftes Eingreifen in den Aufstiegskampf bräuchte es eine ganze Menge. Aber: Die Liga ist eng, mit einer guten Serie kann Fortuna viel aufholen. Die erste Möglichkeit dafür gibt es gegen den SV Lippstadt 08, der bei einem Spiel mehr vier Punkte vor Köln liegt. Gerade offensiv sollten die Kölner im Vergleich zum Hinspiel aber zulegen - der Saisonauftakt endete 1:0 für den SVL

Das Spiel des Niederrhein-Aufsteigers gegen den Mittelrhein-Aufsteiger hätte durchaus mit anderen Vorzeichen stattfinden können. In der Hinrunde sah es lange Zeit so aus, als könne sich der 1. FC Düren im oberen Mittelfeld festsetzen, während der FC Bocholt unten feststeckt. Mittlerweile kämpfen beide gegen den Abstieg - Bocholt sogar mit besseren Voraussetzungen. Das Team vom Niederrhein hat genau wie Düren 19 Punkte, aber ein Spiel weniger. Umso wichtiger wäre ein Sieg des 1. FC, um mit einer guten Ausgangslage in die Winterpause zu gehen. Immerhin: Das Hinspiel gewann Düren mit 3:1.