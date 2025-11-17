Orks, Hobbits, Zwerge, Elben, Menschen, Mumakil, ein ganzes Heer aus Geistern und noch viele weitere Völker und Spezies. Nicht zu vergessen: die diversen Königreiche, Länder, Kontinente und eine unfassbare Hintergrundstory zu allem, was kreucht und fleucht. Und das alles in nur 15 Jahren. J. R. R. Tolkien hat einen zeitlosen Epos in nur 15 Jahren geschrieben.

Aber wenn man ein fünfjähriges Projekt abgeschlossen hat, fällt man in ein schöpferisches Loch und tut sich eine ganze Weile schwer damit, Dinge niederzuschreiben.

Man, wie sich Tolkien wohl nach dem Ende von „Die Rückkehr des Königs“ gefühlt haben muss?

Trotz meiner – wohl nur temporären, aber trotzdem nervigen – Schaffenskrise werde ich mal versuchen, ein paar Lettern zum Testkick der Ama Zwee in Staaken-West aufzuschreiben.

Nach drei Unentschieden in Folge hatte das Trainerteam beschlossen, mal den zweiten Anzug des Kaders auflaufen zu lassen. Und da der Spandauer Fußball-Club Veritas ebenso wie die Ama Zwee nicht mehr im Pokal war und dadurch Zeit hatte, hatte man mit dem 1996 gegründeten Verein einen Sparringspartner gefunden.

Die Spandauer tingeln seit Jahren, ohne wirklichen Heimplatz, durch den schönsten Bezirk der Stadt. Durch diese Heimatlosigkeit sollte das heutige Match auf dem Kunstrasenplatz der Spakis in Staaken-West steigen.

Ich war das letzte Mal 2012 hier und kämpfte mich damals von der Straße – wie Merry und Pippin sich durch den Fangorn-Wald schlugen – durchs Gestrüpp bis zum Platz.

Heute leitete mich das Navi problemlos bis zu einem komfortablen Parkplatz genau vor dem Platz. Im übrigen liegt Staaken-West so weit draußen, dass es zur DDR gehörte. Verrückt, oder?

Der Anzeigenhauptmeister war schon da und erfreut darüber, dass er mit dem Spiel die Anlage hier komplettieren würde. Für mich war es lediglich ein neuer Ground.

Wenn die Ama Zwee bei den Spandauer Kickers III in der Liga zu Gast sein werden, wird vermutlich auf dem zweiten Kunstrasen gekickt, und dann hätte ich die Anlage hier auch komplett.

Nun aber weg von Zukunftsvisionen und rein ins Spiel:

Veritas, als Bezirksligist, kam besser in die Partie und lag auch recht schnell mit 2:0 vorne.

Dann betrat der Oburger Junge das Areal und entschuldigte seine Verspätung mit einer geplatzten Heizung in den frühen Morgenstunden und dem Notdienst-Klempner, der ewig nicht fertig wurde.. Braucht auch kein Mensch so was an ’nem Sonntag.

Auf jeden Fall hatte er mein neues Buch zum Geburtstag bekommen (Glückwunsch nachträglich und sorry für das lausige Geschenk) und ich durfte es signieren. Danke dafür. Sowas bedeutet mir viel.

Die Hertha hielt inzwischen gut dagegen und konnte kurz vor der Pause auf 2:1 verkürzen.

Im zweiten Durchgang pfiff der Schiri fast schon auffällig Abseits gegen die Ama Zwee.

Aber daran soll die sich nun immer mehr abzeichnende Niederlage nicht gemessen werden. Veritas war – trotz B-Elf – einfach besser und markierte mit dem 3:1 den Endstand.

Trotzdem ein gutes Spiel der Hertha, und Trainerteam sowie Mannschaft scheinen auf dem richtigen Weg zu sein.

Nach dem Schlusspfiff ging es über Haselhorst – wo ich den Anzeigenhauptmeister am Stadion Haselhorst absetzte – nach Hause.

Ich hoffe, mein Loch ist bald überwunden und dann kann es, ganz in Tolkiens Sinne, wieder heißen: Die Rückkehr des (Kutten-)Königs.

Ha Ho He Amateure Zwee

Der Kutten König