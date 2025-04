Die Rot-Weißen bitten zum Tanz

24. Spieltag in der B-Klasse PS/ZW Ost, die Liga biegt ein auf die Zielgerade. Die Mannschaft des SV Erlenbrunn gastiert auf der Husterhöhe beim SV Rot-Weiß Pirmasens. Die Gastgeber, die aufgrund des Neubaus ihres künftigen Rasenplatzes auf die Husterhöhe ausweichen müssen, sind in diesem Derby hochmotiviert und möchten dem SVE ein Bein stellen. In der Tabelle belegt der Gastgeber derzeit den siebten Platz. 34 Punkte, ein Torverhältnis von 59:55 sprechen von einer ordentlichen Saison. Die besten Torjäger bei den rot-weißen sind Jonas Bär mit 14 Toren und Mirco Weinrich 11 Treffern. Gerade Jonas Bär hat sich am vergangenen Spieltag mit gleich vier Toren für dieses Derby warm geschossen. Für die Mannschaft von Spielertrainer Kai Hildebrandt geht es in dieser Begegnung um alles oder nichts. Denn es zählen nur noch Siege im Kampf um Platz 2. Nach der Heimniederlage am vergangenen Wochenende hatte die Mannschaft des SVE das nötige Glück, denn die Konkurrenz platzte ebenfalls. Somit ist das Rennen um Platz 2 weiter offen. Die bevorstehende Begegnung wird richtungsweisend sein, denn nur mit einem Sieg und weiteren drei Punkten kann der SVE im Kampf vom Platz 2 weiter mitmischen. Da die Begegnung ein Derby ist, wird es natürlich doppelt schwer werden, um das Spiel erfolgreich zu gestalten. Gerade die Spiele gegen den SV Rot-Weiss Pirmasens sind immer sehr enge Spiele und eine Prognose wäre sehr, sehr schwierig zu treffen. Die Mannschaft des SVE wird alles in die Waagschale werfen müssen, einen entsprechenden Siegeswillen an den Tag legen, damit ein Sieg möglich werden kann. Das Hinspiel in Erlenbrunn konnte der SVE mit 2:1 für sich Entscheiden.