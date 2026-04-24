Die Rollen sind verteilt Evesen empfängt Gessel-Leerssen – klare Ausgangslage, unterschiedliche Ziele von red · Heute, 18:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Favorit gegen Außenseiter: Während Evesen Konzentration fordert, setzt Gessel auf Widerstand und Schadensbegrenzung.

Die Rollen sind klar verteilt, die Perspektiven unterschiedlich. Wenn der VfR Evesen am Sonntag den FC Gessel-Leerssen empfängt, trifft der Tabellenzweite auf das Schlusslicht – und beide Trainer ordnen die Ausgangslage unmissverständlich ein. Für Burak Buruk ist die Partie trotz der Tabellenkonstellation kein Selbstläufer. „Wir spielen zu Hause gegen Gessel, die aktuell auf dem letzten Platz stehen. Das dürfen wir aber nicht zu locker angehen“, sagt er. Stattdessen fordert er eine klare Haltung: „Wir müssen Respekt zeigen, gleichzeitig aber mit Selbstvertrauen auftreten. Den Gegner auf keinen Fall unterschätzen.“

Die jüngsten Ergebnisse liefern ihm die Argumente. Zwar gewann Evesen zuletzt mit 4:3 in Steimbke, doch der Spielverlauf offenbarte Schwankungen. „Die letzten Wochen haben gezeigt, dass jedes Spiel ein Kampf ist. Wir haben es zwar für uns entschieden, aber es war immer schwierig.“ Gerade deshalb rückt die eigene Konstanz in den Fokus. „Wir müssen die Aufgabe konzentriert angehen und bei 100 Prozent sein.“ Entscheidend sei vor allem die Dauer der Leistung: „Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, über 95 Minuten diese Konzentration auf den Platz zu bringen.“ Die Zielsetzung bleibt dabei klar: „Dann bin ich zuversichtlich, dass die drei Punkte bei uns bleiben.“