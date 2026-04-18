„Die Rollen sind klar verteilt“: SCW vor Pflichtaufgabe

– Foto: Instagram - SCW Göttingen

Wenn am Sonntag um 15 Uhr der SCW Göttingen den VfR Dostluk Osterode empfängt, deutet die Ausgangslage auf ein ungleiches Duell hin. Der Tabellendritte mit 42 Punkten trifft auf das abgeschlagene Schlusslicht, das nach 20 Spielen erst sieben Zähler gesammelt hat. Doch gerade solche Spiele bergen ihre eigene Dynamik.

Der SCW Göttingen geht mit breiter Brust in die Partie. Der 4:2-Erfolg gegen den 1. SC Göttingen 05 II unterstrich die Offensivstärke der Mannschaft. Peters traf dreifach (15., 54., 72.), Grothoff steuerte einen weiteren Treffer bei (34.). Trotz zwischenzeitlicher Gegentore ließ sich der SCW nicht aus der Ruhe bringen und bestätigte seine Position als drittbeste Kraft der Liga.

Trainer Steffen Claaßen sieht sein Team entsprechend gefestigt: „Wir sind gut drauf und wollen weiter punkten. Zuhause haben wir seit Ende 2024 nur ein Spiel verloren. Wir werden alles dafür tun, dass es am Sonntag so bleibt.“

Dabei warnt er zugleich vor der Spielweise des Gegners: „Wir erwarten einen guten Gegner, der uns erst einmal kommen lassen wird. Es wird entscheidend sein, dass wir kontrolliert Fußball spielen.“

Ein Blick auf die Tabelle unterstreicht die Qualität der Gastgeber: Mit 69 erzielten Treffern stellt der SCW die gefährlichste Offensive der Bezirksliga Braunschweig 4.

Beim VfR Dostluk Osterode ist die Lage deutlich angespannter. Das 2:2 gegen Sparta Göttingen war zwar ein Achtungserfolg, aber die Luft wird immer enger. Nach frühem Rückstand durch Kame (4.) und Ramadani (45.) kämpfte sich das Team zurück. Bode (48.) und Wahmke per Elfmeter (71.) sorgten für den Ausgleich.

Trainer Okan Avci beschreibt die Situation nüchtern und ohne Umschweife: „Die Rollen sind klar verteilt. Wir spielen gegen die beste Offensive der Bezirksliga. Die sind top in Form gerade. Und wir nicht so.“

Die personellen Voraussetzungen verschärfen die Herausforderung zusätzlich: „Wir werden aber versuchen, gegenzuhalten. Wir haben viele Verletzte und viele, die am Sonntag nicht da sind.“ Dennoch gibt sich Avci kämpferisch: „Aber wir werden trotzdem versuchen, alles zu geben. Und dann gucken wir mal, was am Ende rauskommt.“

Auch das Hinspiel spricht eine deutliche Sprache. Mit 4:0 setzte sich der SCW Göttingen in Osterode durch. Peters (63.), Sielaff (79.), Grothoff (81.) und Schnurr (85.) sorgten damals für klare Verhältnisse.