Die Rollen sind klar verteilt

Die Saison in der Fußball-Kreisliga A ist gerade einmal vier Spieltage alt, und bereits 133 Tore konnten die Fans und Spieler bejubeln. In der Torjägerliste sucht man unter den drei Bestplatzierten vergebens nach Spielern vom FC Golzheim oder dem VfVuJ2 Winden, die mit jeweils zehn Punkten die Tabelle anführen.

Lucca Heucken von Germania Burgwart führt mit sechs Treffern die Torjägerliste an, es folgen Dennis Lehmann von Freialdenhoven und Kevin Peters, der für Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln spielt, mit fünf Toren. Doch es zeichnet sich mit Blick auf den kommenden Spieltag „Bewegung“ ab, was nicht nur die Positionierung bei den Torjägern, sondern auch auf das Tableau der anstehenden Paarungen betrifft.

Für den Verein für Volks- und Jugendspiele, dem VfVuJ2 Winden, gilt es, mit dem angedachten Auswärtssieg bei den Jugendsportlern in Wenau Platz zwei zu verteidigen. Das hofft jedenfalls Trainer Sebastian Sander. „Ich habe eigentlich keine großen Ausfälle, kann bis auf Benedict Pennartz, der berufsbedingt fehlt, auf den ganzen Kader zurückgreifen.“

Winden ist mit drei Siegen und einem Remis noch ungeschlagen. „Das geht in Ordnung, wir hatten zwar auch etwas Spielglück, aber ich bin mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden.“ Was sich in den Augen von Sander verbessern muss: „Wir müssen dahin kommen, früher zu Treffern zu kommen, die Chancen sind da, aber es fehlt dann der notwendige Abschluss.“

Unterschätzt wird der Gastgeber Wenau, der bisher zwei Siege und zwei Niederlagen in den Statistiken stehen hat, keineswegs. „Wenau hat eine junge und läuferisch starke Truppe, ist zudem physisch stark. Aber wenn wir uns auf unsere eigenen Stärken besinnen, nicht auf den Gegner schauen und unser gewohntes Spiel aufziehen, bin ich optimistisch, was den Spielausgang anbelangt“, sagt Sander.

Was die Defensive betrifft, da gehören die Jugendsportler definitiv nicht zu den stärksten Teams. Mit bisher zwölf Gegentoren – nur Nörvenich/Hochkirchen (15), und der JSV Frenz (13) sowie Schlusslicht Barmen (13) sind schlechter – steht man auf Tabellenplatz neun.

Geschuldet ist das auch der Partie gegen Nörvenich/Hochkirchen. „Wenn ich noch Haare hätte, dann hätte ich diese nach diesem Spiel garantiert nicht mehr“, sagte Trainer Tobias Uecker nach dem 6:5-Sieg bei der SG.

„Ein Dorn im Auge“

Dass es für die Zuschauer ein „spannendes und aufregendes Spiel“ gewesen sei, sieht auch er so. „Aber die fünf Gegentore sind mir einfach ein Dorn im Auge. Aber das ist noch die Unerfahrenheit meiner jungen Mannschaft. Die muss mehr Verantwortung beim Spiel gegen den Ball übernehmen, da sind sie aber im Moment noch zu naiv und blauäugig.“

Ob sich das gegen Winden schon ändert? „Ich hoffe es, wäre schon mit einer Verbesserung zufrieden. Denn wir wollen schon gewinnen.“ Uecker hat keine Verletzten, kann sozusagen seine Wunschelf auflaufen lassen. Gegen einen Gast, der in seinen Augen die Favoritenrolle einnimmt. Schon deshalb, weil er eingespielt ist und mit einem Trainer arbeitet, „der bereits jahrelang die dortige Mentalität verinnerlich hat“.

