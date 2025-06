Die Rollen scheinen verteilt

Schon eine gemeinsame Saison in der KOL

Die beiden Finalkontrahenten standen sich in der Spielserie 2016/17 in einer gemeinsamen Spielserie in der höchsten Kreisspielklasse gegenüber. Beide Teams haben hier jeweils ihr Auswärtsspiel gewonnen. Veilsdorf in West mit 3:2, Sonneberg im Weihbachgrund sogar mit 3:0.