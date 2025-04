Die Rolle von Derrick Amoako bei Tabellenführer Biebrich 02

„Klar, dass es auch andere Angebote gab. Ich habe mich dennoch für Biebrich entschieden“, sagt der 31-jährige Flügelverteidiger, der zeitgleich mit Trainer Nazir Saridogan einen weiteren Grund für seine Verlängerung nennt: „Ich kenne Nazir, seitdem ich 16 bin.“ Ein Zeichen, dass Amoako setzen wollte, bevor es für ihn über Ostern in den Urlaub geht. „Das war mir sehr wichtig“, betont Amoako, dessen Urlaubszeit jedoch auf den Termin des nächsten Topspiels bei Verfolger TuBa Pohlheim am kommenden Dienstag (20 Uhr) fällt. „Das tut mir auch richtig weh“, gesteht der 31-Jährige.

Nach den Zwischenstationen VfB Ginsheim und Hassia Bingen in der Oberliga kehrte Amoako vor drei Jahren nach Biebrich zurück. Ist nun sogar Vize-Kapitän. „Ich habe viele Erfahrungen in der Oberliga gesammelt und sehe mich daher auch in dieser Position, den jüngeren Spielern Tipps zu geben. Jedoch ist es mehr meine Spielart, mit der ich vorangehen möchte“, erklärt Amoako. In der Jugend kam der Linksfuß nach eigenen Aussagen häufig als Sechser zum Einsatz, beim VfB Ginsheim sei er dann aufgrund Personalmangels auf der linken Außenbahn zum Schienenspieler umgeschult worden. „Im ersten Spiel habe ich direkt einen Assist gegeben und habe von da an nur noch dort gespielt“, erinnert er sich. Seit seiner Rückkehr nach Biebrich ist er auf der linken Seite kaum noch wegzudenken und kann zudem durch seine Torgefahr der Mannschaft helfen. 15 Torbeteiligungen (sechs Tore und neun Vorlagen) steuerte Amoako in dieser Saison bereits bei. Durch seine Zeit als zentraler Mittelfeldspieler zieht der 31-Jährige zudem gerne in die Mitte, ist, wie beim Tor zum 2:2 gegen Zeilsheim, auch immer wieder im gegnerischen Sechzehner wiederzufinden.

Richtige Balance als Erfolgsfaktor

„Wir sind jünger als die Jahre zuvor. Generell hat die Mannschaft eine gute Mischung zwischen alt und jung. Zudem sind im Training alle immer da und wir geben gemeinsam Gas“, skizziert Amoako einige Erfolgsfaktoren der 02er. Mit nur 35 Gegentreffern – Bestwert der Liga – können sich die Biebricher zudem auf eine stabile Defensive verlassen. Auf der anderen Seite klingelt es vorne knapp drei Mal im Schnitt pro Spiel. „Unser Spielsystem ist so ausgelegt, vorne zu pressen. Wir spielen natürlich sehr offensiv, sind aber auch nach Ballverlust sehr gut“, streicht Amoako heraus, der in der Marketingabteilung von Meta arbeitet – privat zudem den Podcast „Let´s talk“ betreibt.

„Wir bleiben bodenständig“