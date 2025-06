Die Rischbach-Boys freuen sich auf ihre neue Umgebung

In der vergangenen Saison hatten die Fußballer der DJK St. Ingbert in der Kreisliga A Bliestal mit 61 Punkten souverän vor der DJK Münchwies (53 Zähler) die Meisterschaft errungen. Aufgrund einer Klassenreform gibt es nun im Ostsaarkreis zwei Bezirksligen - bislang hatte nur eine existiert. Die St. Ingberter treten in der Bezirksliga Bliestal an.

Dort heißen die künftigen St. Ingberter Gegner: FC Bierbach, SV Wolfersheim, SV Alschbach, SV Rohrbach II, SG Kulti-Heckendalheim, SVG Bebelsheim-Wittersheim, SV Schwarzenbach II, SG Hassel II, TuS Rentrisch, SG Bliesgau, SG Blickweiler-Breitfurt, SG Ommersheim-Erfweiler-Ehlingen, SC Blieskastel-Lautzkirchen II, SpVgg. Einöd-Ingweiler II und SV Kirkel II. "Aus meiner Sicht ist das eine sehr ausgeglichene Liga, so dass es auch keinen eindeutigen Meisterschaftsfavoriten gibt. Die bereits etablierten Bezirksliga-Teams bringen natürlich reichlich Erfahrung mit, während die Bierbacher als Landesliga-Absteiger mit ihrem neuen Trainerteam über viel Qualität verfügen", sagt der Sportliche Leiter der DJK St. Ingbert, Maurice Becker. Man freue sich an der Oberen Rischbach nun wieder über mehr Lokalderbys. Das Saisonziel laute, sich in der neuen Spielklasse zu etablieren. Dazu sollen junge, talentierte Spieler aus der eigenen Jugend gefördert werden. "Diese Philosophie prägt unser Vereinsbild und bleibt zentraler Bestandteil unserer Arbeit. Jeder Spieler soll sich sowohl auf als auch neben dem Platz gemeinsam mit dem Trainerteam weiterentwickeln", sagt Becker. Aus der eigenen Jugend stoßen Maximilian Granzow, Simon Betz und Marlon Baris zu den Aktiven hinzu. Julius Segner wird in der neuen Spielzeit sowohl für die A-Junioren als auch für die erste Mannschaft auflaufen. Einer, der die vielen jungen Talente führen soll, ist der 28-jährige Neuzugang Janek Jochum vom SV Spiesen. Außerdem steht wieder Leon Pawlik nach einer fußballerischen Pause den Rot-Weißen wieder zur Verfügung. Den Verein verlassen hat dagegen in Richtung Landesligist SV Altstadt Cedric Burger. Den Trainerstab der ersten Mannschaft unterstützt nun Jan Groh von Palatia Contwig.