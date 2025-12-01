"Die Richtung stimmt" - Dinklage holt einen Last-Minute-Punkt

Bereits in der ersten Halbzeit erspielten sich die Hausherren große Gelegenheiten. Zwei hundertprozentige Chancen blieben jedoch ungenutzt – der Führungstreffer wollte einfach nicht fallen. „In der 1. Halbzeit müssen wir das 1:0 machen aus zwei hundertprozentigen Torchancen“, ärgerte sich Langemeyer.

Nach der Pause sorgte eine Unstimmigkeit in der Dinklager Defensive für die kalte Dusche: Tade Niehues traf für Oldenburg zum 0:1 (50.). Doch Dinklage ließ sich davon nicht aus der Bahn werfen. „Wir sind uns treu geblieben und haben weiter an uns geglaubt“, so der Trainer.

Die Gastgeber erhöhten den Druck und wurden erst in der Nachspielzeit belohnt: Joker Benedikt Hinxlage traf zum hochverdienten Ausgleich (90.+1) – ein emotionaler Moment und der verdiente Abschluss einer starken Teamleistung. Nach dem 4:0-Hinspielsieg zwar nur ein Zähler, doch in Anbetracht der Ergebnisse der letzten Wochen von Dinklage und Oldenburg, ist es ein Zähler, der gut tut.

Trotz der guten Vorstellung war auch Selbstkritik dabei. „Die Richtung stimmt … die Tor- und Punkteausbeute nicht“, sagte Langemeyer und ergänzte: „Das soll sich 2026 ändern.“ Für Dinklage geht es nun mit Rückenwind in die Hallensaison: „Jetzt freuen wir uns auf die Halle und werden dort alles geben.“

Die Gäste aus Oldenburg hingegen sind noch einmal gefordert und spielen am kommenden Samstag beim SC Melle.