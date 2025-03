Die Richtung stimmt beim CSV Marathon

Nach dem Aufstieg in die Kreisliga A in der Spielzeit 2019/2020 gab es niemanden beim CSV Marathon Krefeld, der davon ausging, dass damit das Ende der Fahnenstange erreicht sein würde. Dazu waren die Ambitionen und Möglichkeiten zu groß. Nach Platz sieben und vier in den Folgejahren, in denen sich die Gelb-Schwarzen schon vorsichtig an die Spitze herangetastet hatten, war es in der Saison 2023/2024 dann soweit: der Aufstieg in die Bezirksliga.