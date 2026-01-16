Wenn man die vergangene Saison mit der aktuellen vergleicht, haben wir das insgesamt schon ordentlich hinbekommen. Natürlich sind hier und da Punkte liegengeblieben, die man im Nachhinein gerne mitgenommen hätte. Trotzdem sind wir mit der Entwicklung und vor allem mit der Truppe sehr zufrieden. Die Richtung stimmt, darauf lässt sich aufbauen.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Im Kader hat sich etwas getan: Mit Robin Frank, Paolo Sangricoli und Linus Neuer konnten wir drei Neuzugänge begrüßen.

Robin hat bereits einige Trainingseinheiten bei uns absolviert, und man merkt schon jetzt, dass er uns viel Freude bereiten wird.

Paolo wollte noch einmal das Trikot des TSV tragen, da er die Zeit bei uns sehr genossen hat. Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut. Er bringt viel Erfahrung und Ehrgeiz mit und weiß genau, wo das Tor steht.

Linus kommt aus der A-Jugend. Hier steht ganz klar zunächst die Jugendmannschaft im Vordergrund. Wir wollen ihn behutsam an den Herrenbereich heranführen, damit er im Training immer wieder zeigen kann, was er kann. Wenn die Jugend spielfrei ist und er sich gut fühlt, wird er sicherlich auch zu ersten Einsatzminuten kommen. Ziel ist es, ihn jetzt aufzubauen, damit er in der kommenden Saison voll durchstarten kann – mit ihm werden wir sicherlich noch viel Spaß haben.

Abgänge gibt es keine.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Die Liga ist insgesamt sehr ausgeglichen. An guten Tagen kann hier fast jeder punkten. Mit Mannschaften wie Ittlingen und Steinsfurt hat man ganz oben gerechnet. Dass Untergimpern die starke Form aus der Rückrunde der vergangenen Saison bestätigen kann, hatten sicherlich nicht alle auf dem Schirm. Stebbach/Richen hätte ich persönlich etwas weiter oben erwartet. Insgesamt ist aber alles sehr eng beisammen: Die ersten drei bis vier Teams haben sich ein kleines Polster erarbeitet, doch zwischen Platz 6 und 15 liegen gerade einmal sieben Punkte. Da kann noch alles passieren.

Wie immer gilt: Wer eine gute Wintervorbereitung absolviert, kann in der Rückrunde noch einiges gutmachen.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, die neuen Spieler bestmöglich zu integrieren und uns als Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig hoffen wir, von größeren Verletzungen verschont zu bleiben.

Wir wollen die Rückrunde mit Ruhe, Konzentration und einem klaren Fokus Schritt für Schritt angehen. Aktuell stehen wir auf Platz 5 – wenn dabei alles zusammenpasst, möchten wir die bislang beste Platzierung des TSV Angelbachtal (Platz 7) übertreffen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Es wäre auf jeden Fall mal wieder an der Zeit, für eine positive Überraschung zu sorgen. Ich persönlich werde vermutlich nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft verfolgen – mir ist das mit dem Fußball mittlerweile etwas zu viel geworden, gefühlt gibt es ja das ganze Jahr über täglich Spiele.

Schauen wir mal, wir drücken die Daumen und hoffen, dass die Mannschaft für einen positiven WM-Moment sorgen kann.

Zweite Mannschaft

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Unser Ziel war es, die Trainingsbeteiligung zu verbessern – und das haben wir auf jeden Fall geschafft. Mittlerweile sind regelmäßig zweistellig Spieler der zweiten Mannschaft im Training. Dadurch musste die AH sonntags immer weniger aushelfen, was dem ein oder anderen auch ganz gutgetan hat. Diese Entwicklung merkt man auch an der Tabellensituation. Von den letzten acht Spielen haben wir sieben gewonnen, und selbst die Niederlage in Stebbach war unglücklich.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Im Kader hat sich etwas getan: Mit Robin Frank, Paolo Sangricoli und Linus Neuer konnten wir drei Neuzugänge begrüßen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die zweite Mannschaft – entweder rückt jemand aus der Ersten nach unten oder einer der Neuzugänge sammelt Spielpraxis in der Zweiten. Der Fokus liegt dort weiterhin klar darauf, verletzten Spielern oder Akteuren, die es aktuell noch nicht ganz in die Erste schaffen, Spielzeit zu ermöglichen. Gleichzeitig profitieren auch die Stammspieler der Zweiten davon, da sich das Trainings- und Spielniveau weiter verbessert. Das macht die Mannschaft und unseren Fußball insgesamt attraktiver und erfolgreicher. Und das haben die Jungs bisher wirklich super hinbekommen.

Abgänge gibt es keine.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Im Großen und Ganzen ist die Liga bisher so verlaufen, wie man es erwarten konnte. Vielleicht hat uns nicht jeder dort oben in der Tabelle erwartet, aber insgesamt gibt es für uns keine großen Überraschungen.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Wenn wir gut aus der Winterpause kommen und weniger unnötige Punkte liegen lassen als in der Hinrunde, würden wir uns natürlich freuen, wenn es ähnlich weitergeht wie zuletzt. Die sehr gute Trainingsbeteiligung soll dabei unbedingt beibehalten werden. Wichtig ist uns vor allem, dass die Jungs Fußball spielen, Spaß haben und sich dadurch kontinuierlich verbessern. An diesem Weg wollen wir festhalten – und dann schauen wir am Ende der Saison, was dabei herauskommt.

Mit Luca Sitzler haben wir zudem noch ein heißes Eisen im Feuer, was die Torjägerkanone angeht. Er hat sich nach anfänglichen Verletzungsproblemen hervorragend in die Mannschaft integriert. Das Schöne ist, dass er mittlerweile auch regelmäßig bei der Ersten seine Einsatzzeiten bekommt und dort bereits getroffen hat. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn es am Ende für ihn reicht.