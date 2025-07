Marco, wie läuft die aktuelle Vorbereitung aus deiner Sicht?

Sehr gut. Die Spieler, die schon da waren, haben viel aus der letzten Saison mitgenommen. Die Trainingsinhalte greifen schneller, Abläufe funktionieren besser. Das macht richtig Spaß. Die Gruppe arbeitet sehr konzentriert. Klar, wir sind noch in der Vorbereitung, es gibt noch eine Menge zu tun, Rückschläge wird es geben – aber die Richtung stimmt.

Was ist die zentrale Idee, auf die dein Trainerteam und du die Mannschaft ausrichtet?

Das Fundament bilden Dinge wie Laufbereitschaft, Intensität und Leidenschaft. Wir wollen aber auch die Mannschaft sein, die das Spiel kontrolliert. Wir wollen hoch pressen, schnell den Ball gewinnen, sauber kombinieren und zielstrebig Torchancen herausspielen. All das sollen wichtige Elemente in unserem Spiel sein. Grundsätzlich muss eine gute Mannschaft aber alles können – also auch flexibel sein. Wir wollen den Faktor Zufall minimieren, wenn es darum geht, Spiele zu gewinnen.