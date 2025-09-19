Oberweikertshofens Nabil Tcha-Zodi (in Weiß) im Spiel gegen den FC Kempten. – Foto: Carmen Voxbrunner

Die richtigen Schlüsse ziehen: Oberweikertshofen will Fehler aus Memmingen-Spiel vermeiden Respekt vor FVI-Reserve Verlinkte Inhalte Landesliga Südwest Oberw.hofen Illertissen II Dominik Widemann

Am Samstag empfängt der SC Oberweikertshofen den FV Illertissen II. Dann soll einiges besser laufen als zuletzt gegen Memmingens Reserve.

Oberweikertshofen – 1:0 vorne, dann 1:3 hinten, nur um doch noch ein 3:3 zu erkämpfen. Oberweikertshofens Spiel am vergangenen Wochenende gegen Memmingen II hat SCO-Sportdirektor Dominik Widemann durch eine Gefühlsachterbahn gejagt und so manchen Denkanstoß geliefert – allen voran in der Defensive. „Gerade bei eigenen Ecken müssen wir besser absichern und nicht alle blind nach vorne stürmen“, ist eine der Lehren, so Widemann. Am Samstag, 14 Uhr, hat der SCO zu Hause gegen Illertissen II die Gelegenheit es besser zu machen.

Morgen, 14:00 Uhr SC Oberweikertshofen Oberw.hofen FV Illertissen Illertissen II 14:00 PUSH Lob nach wildem Ritt in Memmingen Das Memmingen-Spiel machte aber auch Mut. „Was die Mannschaft nach dem 1:3 rausgehauen hat, war überragend“, lobt der SCO-Sportdirektor. Und auch in den ersten 20 Minuten habe man nach der 1:0-Führung die Chancen gehabt, der Partie früh eine klare Richtung zu geben.