Die richtigen Schlüsse ziehen: Oberweikertshofen will Fehler aus Memmingen-Spiel vermeiden

Am Samstag empfängt der SC Oberweikertshofen den FV Illertissen II. Dann soll einiges besser laufen als zuletzt gegen Memmingens Reserve.
Oberweikertshofen – 1:0 vorne, dann 1:3 hinten, nur um doch noch ein 3:3 zu erkämpfen. Oberweikertshofens Spiel am vergangenen Wochenende gegen Memmingen II hat SCO-Sportdirektor Dominik Widemann durch eine Gefühlsachterbahn gejagt und so manchen Denkanstoß geliefert – allen voran in der Defensive.
„Gerade bei eigenen Ecken müssen wir besser absichern und nicht alle blind nach vorne stürmen“, ist eine der Lehren, so Widemann. Am Samstag, 14 Uhr, hat der SCO zu Hause gegen Illertissen II die Gelegenheit es besser zu machen.
Das Memmingen-Spiel machte aber auch Mut. „Was die Mannschaft nach dem 1:3 rausgehauen hat, war überragend“, lobt der SCO-Sportdirektor. Und auch in den ersten 20 Minuten habe man nach der 1:0-Führung die Chancen gehabt, der Partie früh eine klare Richtung zu geben.
„Wenn wir an diese Phasen anknüpfen, bin ich überzeugt, dass wir was holen können.“ Auch wenn Illertissens zweite Garde nicht unbedingt Oberweikertshofens Lieblingsgegner ist. „Eine junge Mannschaft, sehr spielstark und alle mit Ambitionen, in die erste Mannschaft zu kommen.“ So charakterisiert Widemann den Samstagskontrahenten.
Fehlen wird dabei voraussichtlich Keeper Elias Reinert, der weiter an einer geprellten Hand laboriert. Fragezeichen stehen noch hinter dem Einsatz von Andreas Volk und Bryan Stubhan. Wieder an Bord sind dafür Elias Eck und Moritz Leibelt. (Thomas Benedikt)