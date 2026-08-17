Die richtige Stimmung für 90 Minuten Fußball In besten Lichtverhältnissen, versteht sich! von Redaktion · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sammy Sander via pixabay

Okay, die WM ist durch, doch auch das nächste Bundesliga-Topspiel oder ein internationaler Cup-Abend ist mit Freunden zusammen ein cooles Erlebnis. Der Fernseher und der Sound sind Prio A und bequeme Sitzgelegenheiten sind natürlich Pflicht, doch ein Faktor, der gern vernachlässigt wird, ist die Lichtsituation im Raum.

Zumindest bei Nachmittagsspielen oder Anstoßzeiten, mit tief stehender Sonne, wird schnell deutlich, wie sehr Blendungen und Spiegelungen auf dem Bildschirm den Spielgenuss beeinträchtigen können. Wer schon einmal versucht hat, ein enges Spiel bei grellem Gegenlicht zu verfolgen, weiß bestimmt, wie anstrengend das für die Augen werden kann. Dabei lässt sich das Problem mit vergleichsweise geringem Aufwand lösen, ohne dass dafür gleich der ganze Raum umgestaltet werden müsste. Entscheidend ist hierbei, an der richtigen Stelle anzusetzen, meistens den Fenstern, durch die das störende Licht überhaupt erst in den Raum gelangt. Verdunklung als echte Maßnahme gegen blendendes Licht Für Spiele, die am frühen Nachmittag angepfiffen werden, sorgen blickdichte Vorhänge dafür, dass direktes Sonnenlicht erst gar nicht auf den Bildschirm fällt. Anders als improvisierte Lösungen wie heruntergelassene Rollos lassen sich Vorhänge zudem passend zur restlichen Raumgestaltung auswählen und tragen so gleichzeitig zur Wohnatmosphäre bei. Vorhänge lassen sich, ohne größere Umstände, in Sekunden zuziehen, sobald die Sonne ungünstig steht. Übrigens, schwerere Stoffe verdunkeln zuverlässiger, während leichtere Varianten tagsüber genug Licht durchlassen, um den Raum nicht komplett lichtdicht abzuriegeln. Aber auch Plissees haben ihre Vorteile, denn durch ihre feinere Justierbarkeit, lässt sich genau einstellen, wie viel Tageslicht sie durchlassen sollen, ohne den Raum gleich komplett abzudunkeln.