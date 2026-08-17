Die richtige Stimmung für 90 Minuten Fußball

Okay, die WM ist durch, doch auch das nächste Bundesliga-Topspiel oder ein internationaler Cup-Abend ist mit Freunden zusammen ein cooles Erlebnis. Der Fernseher und der Sound sind Prio A und bequeme Sitzgelegenheiten sind natürlich Pflicht, doch ein Faktor, der gern vernachlässigt wird, ist die Lichtsituation im Raum.
Zumindest bei Nachmittagsspielen oder Anstoßzeiten, mit tief stehender Sonne, wird schnell deutlich, wie sehr Blendungen und Spiegelungen auf dem Bildschirm den Spielgenuss beeinträchtigen können. Wer schon einmal versucht hat, ein enges Spiel bei grellem Gegenlicht zu verfolgen, weiß bestimmt, wie anstrengend das für die Augen werden kann. Dabei lässt sich das Problem mit vergleichsweise geringem Aufwand lösen, ohne dass dafür gleich der ganze Raum umgestaltet werden müsste. Entscheidend ist hierbei, an der richtigen Stelle anzusetzen, meistens den Fenstern, durch die das störende Licht überhaupt erst in den Raum gelangt.
Für Spiele, die am frühen Nachmittag angepfiffen werden, sorgen blickdichte Vorhänge dafür, dass direktes Sonnenlicht erst gar nicht auf den Bildschirm fällt. Anders als improvisierte Lösungen wie heruntergelassene Rollos lassen sich Vorhänge zudem passend zur restlichen Raumgestaltung auswählen und tragen so gleichzeitig zur Wohnatmosphäre bei. Vorhänge lassen sich, ohne größere Umstände, in Sekunden zuziehen, sobald die Sonne ungünstig steht. Übrigens, schwerere Stoffe verdunkeln zuverlässiger, während leichtere Varianten tagsüber genug Licht durchlassen, um den Raum nicht komplett lichtdicht abzuriegeln. Aber auch Plissees haben ihre Vorteile, denn durch ihre feinere Justierbarkeit, lässt sich genau einstellen, wie viel Tageslicht sie durchlassen sollen, ohne den Raum gleich komplett abzudunkeln.
Besonders bei Fenstern mit ungünstiger Ausrichtung zur Sonne lassen sich Plissees oft passgenau anfertigen, sodass auch schräge oder ungewöhnlich geschnittene Fensterflächen zuverlässig abgedeckt werden können. Für Dachschrägen oder große Fensterfronten sind sie damit häufig praktischer als klassische Vorhänge. Auch für kleinere Fensterflächen wie in Küchen oder Nebenräumen, in denen ein zweiter Bildschirm mitläuft, eignen sich Plissees gut, da sie sich platzsparend anbringen lassen, ohne dass zusätzlicher Raum für Vorhangfalten benötigt wird.
Neben der reinen Lichtsteuerung im Raum spielt auch die eigene Sehgewohnheit, vor allem während langer Spielabende, eine Rolle. Wer über eine gesamte Halbzeit oder gar ein komplettes Turnier hinweg auf den Bildschirm blickt, sollte hin und wieder bewusst den Blick schweifen lassen, um die Augen zu entlasten. Praktische Hinweise dazu, wie sich Augenbelastung bei längerer Bildschirmnutzung reduzieren lässt, bietet beispielsweise der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands, dessen Empfehlungen sich unabhängig vom jeweiligen Anlass auf jede Art von Bildschirmzeit übertragen lassen. Auch die Positionierung des Fernsehers relativ zum Fenster spielt eine Rolle: Steht der Bildschirm direkt gegenüber einem großen Fenster, verstärken sich Blendeffekte zusätzlich, weshalb sich ein Wechsel der Sitzordnung oder eine gezielte Verdunkelung an dieser Stelle besonders lohnt. Wer regelmäßig mehrere Spiele hintereinander schaut, etwa an einem vollen Bundesliga-Samstag, sollte möglichst bewusst kurze Pausen zwischen den Partien einplanen. Ein paar Schritte durch die Wohnung oder ein Blick aus dem Fenster in die Ferne reichen oft schon aus, um die Augen spürbar zu entlasten, bevor die nächste Partie beginnt.