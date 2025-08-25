"Die richtige Reaktion gezeigt" - Acosta schlägt Northeim mit 2:0

Die Partie begann ausgeglichen, beide Teams suchten immer wieder Umschaltmomente. Northeim, mit einer sehr jungen Mannschaft gespickt, versuchte über Tempo und Dynamik Nadelstiche zu setzen, während Acosta im eigenen Ballbesitz Ruhe und Kontrolle ausstrahlte. Die beste Phase der Gastgeber in Halbzeit eins wurde kurz vor dem Pausenpfiff belohnt: Niklas Neudorf traf in der 45. Minute und sorgte mit dem 1:0 für die wichtige Führung.

Nach dem Seitenwechsel musste Northeim mehr investieren und öffnete damit Räume, die Acosta geschickt nutzte. Im Gegenpressing präsentierten sich die Hausherren aggressiv und ließen kaum nennenswerte Chancen zu. In der 63. Minute war es dann Joel Robin Glaub, der mit einem sehenswerten Distanzschuss "zum sehr wichtigen Zeitpunkt" für die Vorentscheidung sorgte.

Zwar versuchte Northeim danach noch einmal Druck aufzubauen, doch die kompakte Defensive der Sievert-Elf hielt stand. "Wir haben mit aller Wucht alles wegverteidigt." sah Sievert. Mit zunehmender Spieldauer beschränkten sich die Gastgeber auf kontrolliertes Verteidigen und lauerten selbst auf Konter – erfolgreich, denn ein weiterer Gegentreffer sollte nicht mehr fallen.

Mit dem Sieg baut der BSC Acosta seine Bilanz auf sechs Punkte aus drei Spielen aus und setzt damit ein Ausrufezeichen nach der klaren Derby-Niederlage zuletzt. „Wir haben die richtige Reaktion gezeigt nach der Derbyniederlage gezeigt und können mit diesem Saisonstart sehr zufrieden sein“, bilanzierte Sievert.