Die richtige Antwort: Dingolfing souverän in Vornbach

Daniel Hofer (im Bild) erzielt sein erstes Saisontor und baut die Führung der BMW-Städter weiter aus. – Foto: Paul Hofer

Am heutigen Dienstagabend stand in der Landesliga Mitte das vorgezogene Duell zwischen der DJK Vornbach und dem FC Dingolfing auf dem Programm. Weil die DJK in diesem Jahr Veranstalter des Grenzlandfests in Neuhaus am Inn ist, wurde die ursprünglich für den 22. August angesetzte Begegnung vorverlegt.

Pünktlich um 19 Uhr wurde die Begegnung angepfiffen. Nach der ersten Pflichtspielniederlage seit fünf Monaten am vergangenen Samstag in Burglengenfeld wollten die BMW-Städter die passende Reaktion zeigen. Die Gastgeber konnten dagegen wieder auf Kapitän Daniel Fuchs bauen, zudem nahm Lukas Spannbauer zunächst auf der Bank Platz und sollte später noch eine wichtige Rolle spielen.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die BMW-Städter deutlich zielstrebiger. Keine Minute war gespielt, als Felix Rem von der rechten Seite flankte, Daniel Hofer clever ablegte und Marcel Müller zur Führung einschob (46.). Die Gäste blieben am Drücker und hätte wenig später nachlegen können, doch Luis Hager rettete in letzter Sekunde.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen. Fabian Prebeck-Sanchez prüfte Vornbachs Schlussmann Elias Weiß früh mit einem flachen Abschluss, wenig später entschärfte dieser auch einen abgefälschten Schuss von Marcel Müller. Dingolfing hatte im ersten Durchgang mehr Spielanteile und die besseren Chancen, ließ jedoch die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen. Trotz eines deutlichen Chancenplus ging es torlos in die Kabinen.

Die größte Möglichkeit der DJK bot sich in der 62. Minute. Nach einer sehenswerten Kombination über mehrere Stationen kam Daniel Fuchs frei zum Abschluss, doch der zur Pause eingewechselte Kevin Fischer reagierte glänzend und bewahrte den FCD vor dem Ausgleich.

Statt des möglichen 1:1 fiel wenig später die Vorentscheidung auf der Gegenseite. Nach einer Ecke wurde Daniel Hofer sträflich allein gelassen und köpfte zum 0:2 ein (63.). Vornbach musste nun mehr riskieren, doch Dingolfing nutzte die sich bietenden Räume konsequent. Ein mustergültig ausgespielter Konter brachte Marlon Nicklas in Position, der zum 0:3 einschob (73.).

Die Innviertler steckten dennoch nicht auf. Der eingewechselte Lukas Spannbauer profitierte von einer etwas glücklichen Doppelpass-Situation und traf mit einem platzierten Abschluss ins kurze Eck zum 1:3 (84.). Die Hoffnung auf eine spannende Schlussphase hielt allerdings nur kurz. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Marcel Müller den fälligen Elfmeter sicher zum 1:4-Endstand (87.) und schnürte damit seinen Doppelpack.



"Wir haben die richtige Antwort auf die Niederlage gegen Burglengenfeld gegeben. Wir haben die Partie über fast die gesamte Spieldauer dominiert und uns zahlreiche Chancen erarbeitet. Im ersten Abschnitt haben wir viel liegen gelassen, nach der Pause waren wir deutlich effektiver. Ein Sonderlob geht an unseren Ersatztorhüter Kevin Fischer, der beim Stand von 1:0 einen Hochkaräter der nie aufsteckenden Vornbacher entschärft hat", so Dingolfings Trainer Thomas Seidl nach dem Spiel.

Auch DJK-Coach Jonas Moser fand nach der Partie klare Worte: "Die erste Halbzeit war sehr gut von uns, es war eine Leistungssteigerung. Wir konnten das 0:0 halten. Dingolfing hatte leichte Vorteile und gute Chancen, aber auch wir hatten Abschlüsse. Die zweite Halbzeit ist bitter, weil wir sofort nach Anpfiff das 0:1 bekommen haben, das hat schon wehgetan. Dingolfing hat letztendlich auch verdient gewonnen, aber wir haben es über 90 Minuten gut gemacht und wieder besser nach vorne gespielt. Dass Dingolfing derzeit nicht unsere Kragenweite ist, das wissen wir. Aber wir können, glaube ich, Energie aus dieser Leistung ziehen und so müssen wir weitermachen."

Die BMW-Städter machen mit dem Dreier einen deutlichen Satz nach vorne und belegen nun Rang vier – bei einem Spiel weniger als die Spitzengruppe. Die DJK Vornbach bleibt hingegen auf Rang 15 und damit weiterhin auf einem Relegationsplatz.

Bereits am Samstag geht es für beide weiter: Dingolfing gastiert beim SV Türk Gücü Straubing, Vornbach empfängt den FC Amberg.