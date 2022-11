Die richtige Antwort bleibt aus

Nach der bitteren Niederlage gegen den GSV Dürnau wollte die Mannschaft um Coach Juraj Paulik Wiedergutmachung betreiben. Am Sonntag war man zu Gast in Neidlingen, die ebenfalls ihre Zweite ins Rennen schickte. Zu Beginn kam es auch zu dem ein oder anderen Torabschluss. Allerdings blieben die richtig dicken Chancen noch aus. Bis zur 27. Minute. Ein Konter nach einem Eckball der Hausherren wurde schnell gespielt und Mark Hohnecker spielte einen schönen langen Ball auf Philipp Gianneris, der auf die Grundlinie durchmarschierte und den Ball zum 1:0 in die Maschen schieben konnte. Leider gab man dem Gegner in der Folge sehr viel Raum und ließ die Neidlinger somit immer besser ins Spiel finden. Erst durch einen Kopfballtreffer und im Anschluss durch einen Fehler im Aufbauspiel mussten die mitgereisten Fans zusehen, wie die Führung noch in der ersten Halbzeit verspielt wurde.

In der zweiten Halbzeit konnte man die passende Antwort leider nicht finden und konnte so am

Spielstand auch nichts mehr ändern. Hoffentlich kann die Antwort beim nächsten Spiel daheim gegen die SGM Owen/Unterlenningen II gefunden werden. Ihr packt das Männer und auf drei Punkte auf dem Zeller Berg!

M.M.