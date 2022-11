Die richtige Antwort

Am Sonntag war die zweite Mannschaft des 1. FC Heiningen zu Gast auf unserem Zeller Berg. Das Spiel kam rasch in Fahrt und bereits in der dritten Minute gelang unserem Flügelflitzer Leon Bauer ein Tor gegen die überrumpelten Gegner. Diese zeigten sich jedoch unbeeindruckt vom frühen Rückstand und gleichten nur 15 Minuten später aus. Allgemein war es ein zerfahrenes Spiel aufgrund der herbstlichen Platzverhältnisse. Beiden Teams gelang es nicht, den Ball lange zu halten. Torchancen gab es zu jedoch zu genüge. Bis zur Halbzeit war Zell die Mannschaft mit mehr Chancen.

Die Führung konnte man aber leider nicht an sich reißen.



Mit Beginn der zweiten Halbzeit drehte sich das Blatt ein wenig zu Gunsten der Heininger. Diese waren nun die stärkere Mannschaft und das Spiel fand größtenteils in der eigenen Hälfte statt. Eine stark kämpfende Verteidigung hielt die 0 hinten fest, während der Offensive gelegentlich ein Konter gelang. Einer dieser Konter war es dann auch, der das Spiel entschied. Nach schöner Vorarbeit von Marcel König tankte sich Ideal Nikci in den gegnerischen Strafraum und schob die Kugel am Torwart vorbei. Die Defensive inklusive des Torhüters hatte bei den unveränderten Kräfteverhältnissen weiterhin viel zu tun, konnte aber die Gegner bis zum Abschlusspfiff an einem Ausgleichstreffer hindern. Somit steht ein verdienter 2:1 Heimsieg am Ende auf dem Spielberichtsbogen.



Nächste Woche ist das letzte Spiel vor der Winterpause und gleichzeitig das erste Spiel der

Rückrunde. Wir gastieren bei der SGM Ohmden/Holzmaden und hoffen auf zahlreiche

Unterstützung!



S.F.