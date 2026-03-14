Die Reusrather Minimalisten sind gut drauf

Bezirksligist SC Reusrath (SCR) ist seit dem Wiederbeginn der Saison recht minimalistisch unterwegs. So schießt die Mannschaft des nach dem Ende dieser Spielzeit scheidenden Trainers Marco Schobhofen in ihren Partien insgesamt nur wenige Tore, muss sie im Gegenzug jedoch auch kaum hinnehmen. Das, und die Tatsache, dass die Konkurrenz im Meisterschaftsrennen hin und wieder überraschend stolpert, hilft dem SCR dabei, punktgleich mit Vohwinkel an der Tabellenspitze zu thronen. Allerdings geht die geringe Torausbeute mit einem aktuellen Manko der Reusrather Elf einher. Am Samstag (15.30 Uhr, Sportpark Reusrath) erwartet sie im Heimspiel den gut aufgelegten BV Gräfrath.
Abgesehen vom 4:0-Erfolg zum Rückrundenauftakt hat der SCR in den verbliebenen vier Begegnungen nur einmal zweifach getroffen. Das war beim 2:1-Sieg gegen die SSVg Velbert II. Ansonsten präsentiert sich die Auswahl um Kapitän Fabian Steinhäuser wohl vergleichsweise harmlos vor dem Tor. Hierbei handelt es sich jedoch nur um die halbe Wahrheit. Denn Reusrath spielt gut – mitunter sogar sehr gut – in die Offensive, einzig passen derzeit zu häufig das letzte Zuspiel oder der Abschluss nicht vollständig. Und freilich fehlt ab und zu überdies ein wenig Glück. Dieses Problem ist natürlich auch Schobhofen nicht verborgen geblieben. „Wir waren in der Hinrunde deutlich effektiver“, konstatiert er.
Dementsprechend sprang nach der laut des Übungsleiters „besten Leistung seit dem Winter“ am vergangenen Spieltag einzig ein 1:0 bei DV Solingen II heraus. Schobhofen bemängelt nur, dass seine Schützlinge es verpasst hätten, dem Gegner durch weitere Treffer jedwede Hoffnung auf ein glückliches Comeback zu nehmen. Bei der Punkteteilung gegen Abstiegskandidat Hackenberg hatte eben dieser Umstand nach Abpfiff für Reusrather Frust gesorgt. Dennoch betont Schobhofen auch: „Das ist Jammern auf hohem Niveau. Schlecht wäre es, wenn wir die Chancen gar nicht erst erspielen würden.“ Daher bleibt der Mann an der Seitenlinie zum jetzigen Zeitpunkt entspannt.
Das Duell mit Gräfrath wird laut ihm eine Herausforderung, und seine Mannschaft sollte gewarnt sein. Ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse der Gäste untermauert die Aussage von Schobhofen schnell standfest. Der Ballspiel-Verein hat aus den zurückliegenden drei Spielen neun Punkte geholt. Dabei schoss das Ensemble von Trainer Kaan Kursun beeindruckende 14 Tore und erhielt nur einen Gegentreffer während des Auftritts beim HSV Langenfeld. Zugegeben: Die Gegner waren – abgesehen vom HSV – mit Germania Wuppertal und Viktoria Rott allesamt Kellerkinder.
Gleichwohl bleibt die Gefährlichkeit der Flügelzange bestehend aus Marvin Calcerrada-Sesek und Alessio Mangia die wahrscheinlich gefährlichste der Liga. Gemeinsam haben die beiden Angreifer in jeweils 20 Einsätzen insgesamt 30 Tore erzielt. Dazu haben sie 19 sowie 13 Vorlagen gegeben. Mangia ist damit drittbester Torjäger der laufenden Spielzeit. Nun treffen sie auf den SCR, der seinerseits dank bis dato nur 23 Gegentoren die beste Defensive der Liga stellt. „Ich denke, hinten sind sie zu knacken“, gibt Schobhofen die Einstellung für Sonntag vor. „Wir haben ein Heimspiel, und wir sind gut drauf“, bekräftigt er.
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