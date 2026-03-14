Die Reusrather Minimalisten sind gut drauf

Abgesehen vom 4:0-Erfolg zum Rückrundenauftakt hat der SCR in den verbliebenen vier Begegnungen nur einmal zweifach getroffen. Das war beim 2:1-Sieg gegen die SSVg Velbert II. Ansonsten präsentiert sich die Auswahl um Kapitän Fabian Steinhäuser wohl vergleichsweise harmlos vor dem Tor. Hierbei handelt es sich jedoch nur um die halbe Wahrheit. Denn Reusrath spielt gut – mitunter sogar sehr gut – in die Offensive, einzig passen derzeit zu häufig das letzte Zuspiel oder der Abschluss nicht vollständig. Und freilich fehlt ab und zu überdies ein wenig Glück. Dieses Problem ist natürlich auch Schobhofen nicht verborgen geblieben. „Wir waren in der Hinrunde deutlich effektiver“, konstatiert er.

Verpasst, dem Gegner jedwede Hoffnung zu nehmen

Dementsprechend sprang nach der laut des Übungsleiters „besten Leistung seit dem Winter“ am vergangenen Spieltag einzig ein 1:0 bei DV Solingen II heraus. Schobhofen bemängelt nur, dass seine Schützlinge es verpasst hätten, dem Gegner durch weitere Treffer jedwede Hoffnung auf ein glückliches Comeback zu nehmen. Bei der Punkteteilung gegen Abstiegskandidat Hackenberg hatte eben dieser Umstand nach Abpfiff für Reusrather Frust gesorgt. Dennoch betont Schobhofen auch: „Das ist Jammern auf hohem Niveau. Schlecht wäre es, wenn wir die Chancen gar nicht erst erspielen würden.“ Daher bleibt der Mann an der Seitenlinie zum jetzigen Zeitpunkt entspannt.

Das Duell mit Gräfrath wird laut ihm eine Herausforderung, und seine Mannschaft sollte gewarnt sein. Ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse der Gäste untermauert die Aussage von Schobhofen schnell standfest. Der Ballspiel-Verein hat aus den zurückliegenden drei Spielen neun Punkte geholt. Dabei schoss das Ensemble von Trainer Kaan Kursun beeindruckende 14 Tore und erhielt nur einen Gegentreffer während des Auftritts beim HSV Langenfeld. Zugegeben: Die Gegner waren – abgesehen vom HSV – mit Germania Wuppertal und Viktoria Rott allesamt Kellerkinder.