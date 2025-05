Die Rettung des FC Ismaning naht

Trotz schwacher Leistung wichtiger Punktgewinn beim SV Kirchanschöring

Jetzt ist die frühzeitige Rettung ganz nah für den FC Ismaning. Trotz einer mäßigen bis schlechten Leistung würgte man sich mit einem Tor in der Nachspielzeit zu einem 1:1 (0:0) beim SV Kirchanschöring und hat die Rettung vor Augen. Im Duell gegen die Relegationsplätze von Sonthofen (drei Punkte plus Sieg im direkten Vergleich) und Grünwald (fünf Punkte) hat man den Vorsprung ausgebaut.

Trainer Jacky Muriqi war nach der ersten Halbzeit gewaltig angefressen, weil seine Mannschaft gegenüber dem grandiosen Sieg aus der Vorwoche über Pipinsried nicht wiederzuerkennen. Ismaning nahm aktiv fast gar nicht am Spiel teil, ließ gegen die körperlich robusten Kirchanschöringer reichlich Ecken zu und fast jede Standard brachte dann auch einen Torabschluss der Gastgeber. Nach den 45 enttäuschenden Minuten hätte man sich auch bei 0:2 oder 0:3 nicht beschweren können. Das torlose Remis war zu dem Zeitpunkt schon ein kleines Geschenk des Himmels.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste dann etwas besser und waren nun ein echter Bayernliga-Gegner auf Augenhöhe. Dennoch hatte sich Kirchanschöring die Führung verdient, bei der Ismanings Defensive nicht ganz unbeteiligt war. Bei einer turbulenten Situation im eigenen Strafraum brachte man den Ball nicht weg und der Abpraller landete dann bei Manuel Owelanowsky, der schon seit vielen Jahren ein gefürchteter Torjäger in der Bayernliga ist. Zusammen mit der ersten Hälfte war das späte Tor (69.) überfällig.

Die Antwort des FC Ismaning war der ukrainische Mittelstürmer Serhii Shcherbyna, der kurz vor dem Kirchanschöringer Tor eingewechselt wurde. Er gab in der Schlussphase richtig Gas und prüfte den kurz zuvor eingewechselte Torwart der Hausherren ein erstes Mal. Der Ersatzkeeper machte dann keine gute Figur bei dem Ausgleich ich der 92. Minute. Der Torwart kam heraus und Shcherbyna köpfte den Ball mit dem Rücken zum Tor über den Schlussmann hinweg. Der Treffer war ziemlich kurios und rettete den Ismaningern einen ziemlich glücklichen Zähler.

Der eine Punkt von Kirchanschöring bekam noch eine goldene Umrandung durch die Niederlagen von Sonthofen und Grünwald. Die beiden auf den Relegationsrängen stehenden Mannschaften haben Boden verloren. Sonthofen hat nur noch ein Spiel und kann damit Ismaning nicht mehr überholen. Der FCI hat zu drei Punkten Vorsprung den direkten Vergleich gewonnen. Damit muss man nur noch auf den TSV Grünwald schauen, der in zwei Spielen fünf Punkte aufholen muss.

Der FC Ismaning kann sich das potenzielle Relegationsendspiel in Grünwald ganz leicht ersparen, wenn man kommendes Wochenende zu Hause den Letzten Rain besiegt. „Es ist ein gutes Gefühl, alles in eigener Hand zu haben“, sagte Trainer Muriqi nach seiner Leidenszeit in Kirchanschöring.

SV Kirchanschöring – FC Ismaning 1:1 (0:0) FCI: Becherer – Bucher (79. Kovacevic), Weber (87. Jobst), Krizanac, Di Rosa – Streibl (69. Ouro-Akpo Adjai), Yamashita, Rohrhirsch, Zehetbauer, Zouaidi (65. Shcherbyna) – Sinabov Tore: 1:0 Omelanovsky (69.), 1:1 Shcherbyna (90.+2) Schiedsrichter: Marcel Klein (München-Perlach) Zuschauer: 376