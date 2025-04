Die Resultate vom Mittwochabend in der Übersicht

Am Mittwochabend gingen die Fußballfans in Sachsen-Anhalt nicht leer aus. Mit dem SSC Weißenfels war der Tabellenführer der Verbandsliga gegen den VfB Merseburg gefordert. Außerdem rollte der Ball in der Kreisliga des KFV Burgenlandkreis und des KFV Saalekreis. Bereits unter Mittag trennten sich die A-Junioren des 1. FC Magdeburg mit einem 2:2-Unentschieden vom SV Babelsberg 03.