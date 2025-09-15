Die Remiskönige schlagen wieder zu 

Als Schiedsrichter Philipp Kliche die Partie abgepfiffen hatte, rissen die Gäste die Arme nach oben und freuten sich über den Zähler, den sie mit dem 2:2 im Duell bei der SG Ruwertal/Gutweiler erzielt hatten. Nach sechs Spielen stehen damit bereits vier Remis für den Aufsteiger zu Buche. Gewonnen hat das Team von Spielertrainer Sascha Kohr noch keins. „Der Punkt“, wusste der Coach des SV Mosella Niederemmel denn auch, „bringt uns grundsätzlich nicht weiter – so oft, wie wir jetzt schon unentschieden gespielt haben“. Trotzdem war auch Kohrs Grundstimmung positiv: „Der Gegner hat nach wie vor kein Spiel verloren, und bei uns haben insgesamt elf Mann gefehlt.“

Jene Akteure, die Niederemmel aufbot, machten es den Hausherren mit einer disziplinierten Abwehrleistung sehr schwer. Gleichwohl fehlten den Ruwertalern über weite Strecken Esprit und Genauigkeit. Das wiederum könnte auch mit der kräftezehrenden englischen Woche zu tun haben, an deren Ende sich das Team von Trainer Bastian Jung befand. Die Partie am Mittwoch beim SV Schleid (1:1) habe seinen Spielern einiges abverlangt, wusste Jung. „Trotzdem müssen wir den Gegner deutlicher beherrschen.“ So dauerte es bis zur 42. Minute, ehe die SG trotz geschätzten 75 Prozent Ballbesitz erstmals wirklich gefährlich vor dem Tor der Gäste auftauchte. Im Anschluss an eine schnelle Kombination über Nils Lehnert und Pascal Neumann kam Mathias Biwer aus kurzer Distanz zum Abschluss, SV-Schlussmann Dennis Korn war aber zur Stelle und vereitelte die Chance.

Nach dem Seitenwechsel intensivierten die Ruwertaler ihre Offensivbemühungen. Zunächst scheiterte Lukas Hofmann noch aus spitzem Winkel an Korn, der über die volle Distanz hinweg ein sehr sicherer Rückhalt seines Teams war (47.). Nichts zu halten gab es indes für ihn, als André Thielen mit einem Pass in die Tiefe Neumann gefunden hatte, und dieser souverän zum 1:0 abschloss (52.).

Ausflüge der Kohr-Elf in die gegnerische Hälfte waren bis dahin selten, sorgten aber für Gesprächsstoff. Mitte des ersten Durchgangs war Mario Görgen im Ruwertaler Sechzehnmeterraum zu Fall gekommen, Kliche sah aber kein Foul (24.). Zwölf Minuten später pfiff er den Angreifer Benedikt Vogedes wegen einer angeblichen Abseitsstellung zurück. In beiden Fällen hätte sich der Einsatz eines Video-Schiedsrichters sicher gelohnt ...

Bastian Jung, Trainer der SG Ruwertal/Gutweiler

Der Bann schien aus Sicht der bis dahin meist recht kopflos anrennenden Ruwertaler gebrochen gewesen zu sein. Doch nur fünf Minuten später war der Vorsprung schon wieder dahin. Nach einem lang nach vorne geschlagenen Ball schien Torwart Mike Kirchen die Situation klären zu können, ehe Tom Meyer erfolgreich nachsetzte und ausglich.

Immer wieder angetrieben vom agilen Marc Picko über links kam die SG nun zu einigen Strafraumaktionen. Mal klärte Korn aber gegen Neumann per Fuß (64.), mal faustete er gerade noch so zur Ecke, nachdem Hofmann zum Abschluss gekommen war (65.).

Mit Nadelstichen blieb Niederemmel zumindest ansatzweise gefährlich. In der 84. Minute deutete aber viel auf die dritte Saisonniederlage der Mosella hin. Per abgefälschtem 18-Meter-Freistoß traf Fabian Eiden zum 2:1. „Mit Karamba“ hatte er ins Schwarze getroffen, wie es Stadionsprecher Ernst Metz treffend formulierte. Die Jung-Elf wähnte sich dem nächsten Dreier ganz nahe, zumal der eingewechselte Niklas Kirsten in der 87. Minute nur knapp das 3:1 verpasste – Korn musste sich beim kernigen 30-Meter-Schuss mächtig strecken.

Zum fahrigen Ruwertaler Auftritt am Sonntag passte die Entstehung des 2:2: Maxim Swoboda ließ man von der rechten Seite aus gewähren. Den Schuss aufs Tor fälschte Andreas Steffen noch unglücklich zum 2:2 ab (89.).

Auch, wenn seiner Mannschaft im sechsten Anlauf kein Sieg gelungen war, wertete Sascha Kohr das Unentschieden als „Schritt nach vorne“. Gut eine Woche nach dem schwachen Auftritt beim 0:2 gegen den SV Tawern habe er eine Reaktion sehen wollen. „Die ist uns auch in jedem Fall gelungen.“ Die lange Ausfallliste dürfte sich in den nächsten Tagen verkürzen: Mark Sonneck und Eric Hagen dürften bis zum Heimspiel am Sonntag ab 14.30 Uhr gegen die SG Geisfeld ihre Krankheiten wieder überwunden haben. Zudem wird die Rückkehr von Thomas Dienhart erwartet; er hatte in Kasel aus privaten Gründen gefehlt.

Kohrs Pendant Bastian Jung war schon angesäuert in die Partie gegangen, da die Gäste in roten Trikots spielten, obwohl das eigentlich die Heim-Farbe seiner Mannschaft ist. Nach Niederemmeler Darstellung basierte das aber auf einem falschen Eintrag im DFB-Net. Eine Entschuldigung für die spielerisch so dürftige Leistung sah er aber darin nicht: „Von der Nummer eins bis zur Nummer 15 war das heute zu wenig.“ Nach den zu Saisonbeginn so erfolgreichen Wochen und vier Siegen aus dem ersten vier Spielen sieht er sein Team aber „weiter voll im Soll“.

SG Ruwertal/Gutweiler – SV Mosella Niederemmel ⇥2:2 (0:0)

Ruwertal/Gutweiler: Mike Kirchen - Karsten Willems, Andreas Steffen, Nils Lehnert, Marc Picko, Mathis Homburg, Pascal Neumann (84. Jeremy Kaiser), Lukas Hofmann (67. Niklas Kirsten), Fabian Eiden, André Thielen (76. Jonas Jung), Mathias Biwer (55. Ruben Herres).

Niederemmel: Dennis Korn - Jan Bollig (67. Julius Grüner), Michael Dienhart, Christoph Beyer, Maximilian Schäfer, Dominik Ludwig (71. Dustin Geisler), Mario Görgen, Tom Meyer (84. Sascha Kohr), Jacob Grüner, Maxim Swoboda, Benedikt Vogedes.

Schiedsrichter: Philipp Kliche (Riol)

Zuschauer: 136

Tore: 1:0 Pascal Neumann (52.), 1:1 Benedikt Vogedes (57.), 2:1 Fabian Eiden (84.), 2:2 Maxim Swoboda (89.)