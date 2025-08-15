Die „Remis-Könige“ wollen mal wieder gewinnen

Ein Sieg täte mal gut für die „Remis-Könige“ des Fußball-Landesligisten TSV Dachau. Zuhause geht es gegen Oberweikertshofen.

Das zweite Heimspiel in Folge bestreitet der Fußball-Landesligist TSV 1865 Dachau an diesem Samstag, ab 13 Uhr geht es im Solarland-Bayern-Stadion gegen den SC Oberweikertshofen.

An diesen Gegner haben die Dachauer gute Erinnerungen, vor allem, was das Heimspiel betrifft. In der vergangenen Saison gab es einen 5:1-Sieg. Das Rückspiel endete 1:1.

Der TSV Dachau ist seit vier Spieltagen ungeschlagen, aber leider auch sieglos nach vier Unentschieden in Folge. Zum Glück hat sich die Mannschaft von Trainer Christian Doll zuletzt in der Defensive stark verbessert, wie im Spiel gegen Aindling deutlich wurde. Doch jetzt drückt der Schuh in der Offensive. Denn bis zum Sechzehner ist es ganz schön anzusehen, was die Dachauer da zeigen. Danach jedoch kommt eben nichts, was richtig gefährlich wird und zu Toren führen könnte. Über die Außenpositionen fehlt das Tempo, in der Zentrale mangelt es an Ideen. So ist es sogar für schwächere Mannschaften wie Aindling leicht, sich auf das Spiel der Dachauer einzustellen.

Die Gäste aus Oberweikertshofen sind bisher auch nicht zufrieden mit der Saison. Nach dem Rücktritt von Trainer Florian Hönisch in der Rückrunde der vergangenen Saison gab es keine Kontinuität. Zunächst sollte Sven Teichmann das Team wieder flott machen, dieses Experiment wurde aber schon nach drei Spieltagen von SCO-Seite beendet.

Es folgte vor weniogen Tagen Simon Schröttle als Spielertrainer, der letztes Jahr zunächst den FC Gundelfingen trainierte und dann bei Türk Augsburg anheuerte, um nach drei Spieltagen schon wieder entlassen zu werden. Schröttle soll den SCO in ruhige Gewässer führen.

Dachaus Trainer Christian Doll erwartet „ein sehr spannendes Duell gegen Oberweikertshofen, das sich unter der Woche mit einem neuen Trainer verständigt hat“. Doll muss auf mehrere Spieler verzichten. Dino Burkic, Ardian Islami, Ivan Ivanovic, Jakob Jopen, Marcel Jurakovic und die Langzeitverletzten Quirin Hausdorf, Sven Kosel, Alskander Banipal, Luca Friederich sind nicht dabei. Doll: „Dennoch wollen wir uns mit Leidenschaft, Wille und Einsatz gegen Oberweikertshofen behaupten und einen Heimsieg feiern.“